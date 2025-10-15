Ці чорні плями можуть занапастити троянди: що обов’язково потрібно зробити з кущами перед зимою

Перевірте свої кущі, щоб вони точно пережили зиму

Троянди — улюблені квіти багатьох дачників та садівників. Однак вони дуже вибагливі і вимагають особливого догляду. Восени троянди особливо схильні до грибкових захворювань, тому потрібно стежити, чи не з’явилася на них чорна плямистість.

"Телеграф" розповість, як доглядати троянди восени, щоб вони точно пережили зиму.

Що робити з трояндами у жовтні?

Перед настанням холодів кущі готуються до зимівлі та акумулюють свою енергію, зміцнюючи коріння. Однак садівникам варто стежити за стеблами та листям троянд, які восени можуть покриватися темними плямами, пише Express.

Це чорна плямистість – поширене грибкове захворювання у троянд, яке може занапастити квіти. Ця болячка виснажує кущі, забираючи в них енергію, що особливо небезпечно перед зимівлею.

Тому слідкуйте за трояндами, регулярно оглядайте їх на предмет чорних плям. А якщо виявите такі, то зберіть і знищіть все опале листя або закопайте його під шаром мульчі.

Також можна зібрати і ліквідувати уражене чорною плямистістю листя, що залишилося на кущах. А потім навесні обов’язково обріжте всі пошкоджені стебла, до появи нового листя.

