Рідко виходить на публіку і не працює: куди зникла ексучасниця "ВІА Гри" Вінницька

Альона Вінницька — відома українська співачка та колишня учасниця гурту "ВІА Гра", яка була на піку популярності у 2000-х. Останнім часом виконавиця не з'являється у публічному просторі.

Що відомо про Альону Вінницьку

Майбутня співачка народилася у Києві у 1974 році. У 1993 році вона створила гурт The Last Unicorn, який невдовзі розпався. У 1997 році Альона стала ведучою музичного каналу "Biz-TV", а пізніше — музичного дайджесту "Фан-клуб" на телеканалі "Інтер". В 1998 році навчалася у школі журналістики InterNews.

У 2000 році Вінницька стала учасницею гурту "ВІА Гра", в якому брала участь 3 роки. Після цього вона почала сольну кар'єру. Альона випустила треки "Давай забудем всё", "Рассвет", "Ветер перемен". Також вона співпрацювала з компаніями Lavina music і Moon.

У 2014 році Вінницька стала ведучою програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". А у 2021 році вона взяла участь у розважальному проєкті "Маска".

Де зараз Альона Вінницька

Тривалий час виконавиця не виходила на зв'язок. А у 2024 році вона розповіла у програмі "Ранок Марафон", що залишилась в Україні, просто не з'являлась на публіці. Виконавиця зазначила, що зосередилась на допомозі військовим — психологічній підтримці ветеранів, які повернулися із фронту.

Мій фонд зробив нову програму, яка називається "Нова перспектива". Вона спрямована на наших ветеранів. Ми хочемо підготувати психологів для ветеранів. Це не військовий психолог, адже він працює на фронті і його перша задача – це повернути бійця у бій. Наша мета – це допомогти ветеранам, які вже повернулися, і допомогти їм прилаштуватися до цивільного життя. Альона Вінницька

Співачка поділилася, що її чоловік, музикант Сергій Большой, проходив службу у теробороні. Зараз, за словами Вінницької, її обранець вивозить поранених із поля бою.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Вінницька зазначила, що не отримує доходу із фонду. Натомість її забезпечує чоловік. Артистка додала, що її витрати становлять 30-40 тисяч гривень: "У мене змінилася більшість харчових пріоритетів. Я купую дуже прості речі ".

У червні 2025 року Вінницька поширила відео в інстаграмі, на якому чутно звуки вибухів. Очевидно, вона продовжує мешкати в Україні.

