Редко выходит на публику и не работает: куда исчезла экс-участница "ВИА Гры" Винницкая

Винницкая рассказывала, что ее расходы уменьшились после начала полномасштабного вторжения

Алена Винницкая — известная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра", которая была на пике популярности в 2000-х. В последнее время исполнительница не появляется в публичном пространстве.

Что нужно знать:

Алена Винницкая была ведущей программы "Звездный путь"

Певица живет сейчас в Украине

Винницкая создала фонд помощи ветеранам

"Телеграф" решил выяснить, где последний раз видели певицу, и почему она не появляется на публике.

Что известно об Алене Винницкой

Будущая певица родилась в Киеве в 1974 году. В 1993 году она создала группу The Last Unicorn, которая вскоре распалась. В 1997 году Алена стала ведущей музыкального канала "Biz-TV", а позже — музыкального дайджеста "Фан-клуб" на телеканале "Интер". В 1998 году училась в школе журналистики InterNews.

В 2000 году Винницкая стала участницей группы "ВИА Гра", в которой участвовала 3 года. После этого она начала сольную карьеру. Алена выпустила треки "Давай забудем все", "Рассвет", "Ветер перемен". Она также сотрудничала с компаниями Lavina music и Moon.

Винницкая в "ВИА Гре", фото из сети

В 2014 году Винницкая стала ведущей программы "Звездный путь" на телеканале "Украина". А в 2021 году она приняла участие в развлекательном проекте "Маска".

Где сейчас Алена Винницкая

Долгое время исполнительница не выходила на связь. А в 2024 году она рассказала в программе "Утро Марафон", что в осталась в Украине, просто не появлялась на публике. Исполнительница отметила, что сосредоточилась на помощи военным — психологической поддержке вернувшихся с фронта ветеранов.

Мой фонд сделал новую программу, которая называется "Новая перспектива". Она направлена на наших ветеранов. Мы хотим подготовить психологов для ветеранов. Это не военный психолог, ведь он работает на фронте и его первая задача – вернуть бойца в бой. Наша цель – это помочь уже вернувшимся ветеранам пристроиться к гражданской жизни. Алена Винницкая

Винницкая создала фонд поддержки ветеранов, скриншот с видео "1+1"

Певица поделилась, что ее муж, музыкант Сергей Большой, проходил службу в терробороне. Сейчас, по словам Винницкой, избранник вывозит раненых с поля боя.

В интервью Славе Демину Винницкая отметила, что фонд не приносит доход, поэтому ее обеспечивает муж. Артистка добавила, что ее расходы составляют 30-40 тысяч гривен: "У меня изменилось большинство пищевых приоритетов. Я покупаю очень простые вещи".

Винницкая призналась, что сократила расходы, скриншот из видео Славы Демина

В июне 2025 года Винницкая распространила видео в инстаграме, на котором слышны звуки взрывов. Очевидно, она продолжает жить в Украине.

Винницкая распространила видео со звуками взрывов

