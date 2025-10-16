Лимони положили "Монобанк". Українці наклепали смішні меми про новий збій

"Монобанк" запустив нову гру на честь досягнення позначки у 10 мільйонів клієнтів

У "Монобанку" 16 жовтня стався масштабний збій. Ймовірніше причиною стало перевантаження застосунку через запуск гри "Полювання на лимони". Українці вже жартують з цієї ситуації.

"Телеграф" зібрав найкращі меми та найсмішніші жарти. Зауважимо, що гру в лимони у "Монобанку" запустили зранку 16 жовтня, а вже об 11:00 користувачі почали фіксувати перші збої.

Станом на 13:30 сам додаток у телефоні відкривається, але переказати кошти на картку чи зробити будь-яку операцію складно. З розрахунками на касах магазинів також можуть виникати труднощі. Однак такі негаразди не дуже засмутили українців, адже вони почали жартувати.

Основна вітка мемів була скерована на те, що 15 жовтня співвласник "Монобанку" Олег Гороховський анонсував "щось цікаве", а на наступний день додаток ліг. Тому дехто попросив надалі святкувати якісь досягнення моно якісною роботою, а не нововведеннями.

Були й класичні жарти про те, що чоловіки в ліжку вночі тепер думатимуть про лимони "Монобанку". А також, що в українців наразі є справа краща за роботу — збирати лимони.

Додамо, що у новій грі "Монобанку" користувачі повинні знаходити віртуальні лимони у додатку. Зібравши 10 лимонів, клієнти отримають шанс виграти один із 50 iPhone 17, а також спеціальний скін. Для власників дитячих карток додатково розіграють 1000 банок шоколадних монет.

