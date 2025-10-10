"Шнобелівська премія у кишені". Поразка Трампа з премією мира викликала шквал мемів в Україні

Згадали й Шнобелівську премію

На тлі того, що президент США Дональд Трамп так і не отримав Нобелівську премію миру, українці створили чимало мемів. Дотепні жарти вже завірусились у мережі.

"Телеграф" зібрав найкращі меми про Трампа і Нобелівську премію. Зауважимо, що нагороду, про яку так мріяв голова Білого дому, отримала венесуельська опозиційна політична діячка, лідерка демократичних сил Марія Коріна Мачадо.

Інформація про те, що Трамп не отримає нагороду з'явилась у ніч, коли Росія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки у Києві та ще кількох містах зникло світло, а подекуди навіть вода. Тому українській журналіст Михайло Ткач досить влучно підмітив, що хоч президент США й не отримав Нобелівську премію, але він хоча б помив волосся зранку.

Також були й жарти про те, як держсекретар США Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс повідомляли Трампу новину про Нобелівську премію. В одному з мемів згадали Шнобелівську премію — пародія на престижну міжнародну нагороду — Нобелівську премію.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський казав, що він готовий висунути президента США на Нобелівську премію миру, якщо той дійсно зупинить вогонь зі сторони Росії та по-справжньому допоможе укласти мир.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп Микола Тищенко назвав Трампа другом та закликав дати йому омріяну нагороду.