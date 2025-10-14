"Ковбаса та консерви там також будуть?". Поштомати "Укрпошти" розсмішили українців (підбірка мемів)

До кінця року має з'явитись до 100 поштоматів в Україні

Інформація про те, що "Укрпошта" запускає власну мережу поштоматів, неабияк розвеселила українців. Адже чимало людей користуються послугами Нової пошти, на поштомати якої є нарікання.

"Телеграф" створив кілька дотепних мемів щодо цього та зібрав найкращі жарти. Додамо, що до кінця року у Києві з'явиться до 70 поштоматів та 30 в Одесі. А отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений додаток "Укрпошта 2.0".

Чимало користувачі у мережі вітали "Укрпошту" з нововведенням, однак було й багато влучних жартів. Так, згадали про цікаві товари, які продають у відділеннях пошти, зокрема ковбасу, консерви, крупи. До слова, про це вже є кілька тематичних мемів.

Ще українців жартували про те, що "швидкість доставки пошти дорівнює швидкості" прийняття креативних рішень. Була шпилька і у бік того, що "Нова пошта" вже давно запустила поштомати.

Серед мемів виділимо кілька культових, зокрема, там де чоловік задивляється на іншу дівчину, коли поруч його. Також не оминули й класичний жарт щодо того, про що думає чоловік перед сном. Виявилось, не про жінок, а про посилку, яку має доставити "Укрпошта".

Чимало жартів було й про те, що тепер "Укрпошта" та "Нова пошта" будуть змагатись та "мірятись" своїми поштоматами. До слова, планується, що в Києві та Одесі поштомати "Укрпошти" будуть в найлюдяніших місцях та районах.

