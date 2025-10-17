"Навіть Трамп у темі". Найдотепніші меми про лимони "Монобанку" (підбірка)

Під час запуску гри додаток моно ліг

Гра "Монобанк" про пошук лимонів у додатку, яка викликала значний збій банкінгу, надихнула українців на створення купи мемів. Окрім того, вся мережа 16 жовтня була заповнена "лимонами моно": про них писали, обговорювали та жартували.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми. Зауважимо, що 16 жовтня у новій грі "Монобанку" користувачі мали змогу знаходити віртуальні лимони у додатку. Зібравши 50 лимонів, клієнти отримають шанс виграти один із 50 iPhone 17, а також спеціальний скін.

Однак ця гра настільки захопила користувачів, що додаток не витримав і стався масштабний збій, який тривав кілька годин. Ба більше, усі у мережі почали обговорювати лимони і вже за кілька годин після запуску гри, мережа була перенасичена дописами про це. Дехто навіть писав, що запланований вихід першого випуску шоу "Холостяк" не такий цікавий, як лимони моно.

Окрема тема для жартів була салатниця "Сицилійські лимони", яку треба було знайти у магазині "Монобанку". Адже чимало людей її придбали. Були і жарти про те, що тепер ці салатники вийдуть на рівень відомих радянських "Рибок".

Також Моно заховав у додатку секретний 51 лимон, який обіцяв особливий приз. Тому чимало українців "збилися з ніг" його шукати. Дехто навіть наважився написати голові США Дональду Трампу.

Не оминув тему лимонів і співвласник "Монобанку" Олег Гороховський, який підтримував ажіотаж своїми дописами та тематичними мемами. А також були жарти й про те, що у блогерки Ксюші Манекен шахраї вкрали понад 6 мільйонів гривень у "Монобанку" за день до запуски гри про лимони.

