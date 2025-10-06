Готуємося до опалювального сезону: що потрібно зробити з батареями, щоб вони добре гріли

Скоро в Україні стартує опалювальний сезон

Осінь вже встигла заявити про себе першими заморозками, похолоданням та дощами. У деяких регіонах України вже почали давати опалення до дитсадків, шкіл та лікарень. А з 15 жовтня традиційно очікується початок опалювального сезону у житлових будинках, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде +8°С та нижче.

"Телеграф" розповість, як підготувати батареї до опалювального сезону, щоб вони краще віддавали тепло та справно працювали.

Що зробити з батареями в домі?

Перше, що потрібно зробити перед тим, як дадуть опалення, це очистити батареї в будинку. Потрібно не тільки прибрати з них все зайве, але й добре помити від пилу та павутиння.

Використовуйте спеціальні засоби та щітки, щоб очистити всі важкодоступні місця. Чисті батареї будуть набагато ефективніше віддавати тепло.

Крім того, дуже важливо відсунути від батарей меблі або побутову техніку. Радіатори не повинні бути нічим перекриті, щоби відбувалася безперешкодна віддача тепла в простір.

І найголовніше — перевірте батареї на наявність повітря. І якщо вони "завоздушилися", то потрібно провести роботи зі спуску повітря із труб. Адже найпоширенішою причиною поганого прогріву батарей є повітря всередині них. Зробіть профілактичний спуск повітря і радіатори справно працюватимуть усю зиму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити, щоби у чайнику не з’являвся наліт. Це виявилося до смішного просто.