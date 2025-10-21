Мороз -9 та обледеніння. Де в Україні прийшла зима та чи затримається холодна погода

Синоптики розповіли, коли чекати тепла в Україні

Україну накрило значне похолодання, яке в західних областях супроводжувалось морозами. Так, в одному з селищ Закарпаття було зафіксовано аж -9 градусів.

Про це повідомляють місцеві пабліки, публікуючи відповідне фото. Окрім того, на Івано-Франківщині також морози та заледеніння.

На опублікованому фото з Межигір'я видно, що у селищі зранку температура опустилась до -9 градусів. Враховуючи те, що це гірський регіон така температура цілком логічна. Ба більше, синоптик Ігор Кибальчич попереджав українців про значні коливання та похолодання.

Мороз у Межигір'ї

На Івано-Франківщині через це спостерігається сильне обледеніння контактної мережі, яке виникло через високу вологість при низькій температурі. Наразі тролейбуси курсують зі значним відхиленням від графіків.

Чи будуть морози посилюватись найближчими днями

За даними порталу Ventusky, українців найближчими днями очікує потепління. Адже 22 жовтня вночі стовпчик термометра на заході покаже до +5 градусів, а в інших областях до +7 градусів. 23 жовтня можливе невелике похолодання на сході, де вночі буде до +1 градуса. А вже 24 жовтня очікується справжнє "бабине літо" — зранку до +12 градусів, вдень до +17 градусів.

Погода в Україні 22 жовтня

Погода в Україні 23 жовтня

Погода в Україні 24 жовтня

Схожі дані публікує й Укргідрометцентр. Щоправда, тут синоптики прогнозують ще опади на 24 жовтня, однак температура буде досить теплою навіть вночі. Тобто заморозки на найближчі дні не прогнозують.

