Без нього не обходилося жодне свято в СРСР: в Україні продають предмет меблів із крапелькою ностальгії

Речі з СРСР не втрачають своєї популярності

Деякі радянські предмети зараз стали мрією колекціонерів. Але це точно не стіл-тумба, який у пізньому СРСР був у кожному будинку.

Полірований предмет меблів, який ще називали стіл-книжка, пропонують на популярному українському сайті оголошень про купівлю-продаж. Власник хоче одержати за нього 1250 рублів.

Популярність таких столів у Радянському Союзі обумовлена двома причинами. По-перше, тотальним дефіцитом, коли гарні меблі, як і інші товари, було просто неможливо купити.

А по-друге, його функціональністю на тлі маленької площі в тісних хрущовках чи того гірше, гуртожитках та комуналках. Адже в стандартній радянській оселі кожен квадратний сантиметр був на вагу золота.

Стіл-тумба розкладався під час свят із застіллями – на Новий рік, 8 березня, 1 травня. За такими столами відзначали дні народження та навіть 7 листопада, коли гості приходили прямо з демонстрації.

Його накривали бавовняною скатертиною, а в будинках з дуже низьким статком – клейонкою. У звичайні дні його збирали та ставили до стіни.

Жодної художньої та історичної цінності такий стіл не представляє. Крім того, на фото видно подряпини на поліруванні.

Полірований стіл-тумба часів СРСР

Полірований стіл-книжка виробництва СРСР

Проте продавець вирішив випробувати удачу. Він мешкає у місті Ніжин Чернігівської області.

Нагадаємо, раніше в Україні продавали килим виробництва СРСР в ідеальному стані. Хоча він був у вжитку, але використовувався недовго.