Без нього не обходилося жодне свято в СРСР: в Україні продають предмет меблів із крапелькою ностальгії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Речі з СРСР не втрачають своєї популярності
Деякі радянські предмети зараз стали мрією колекціонерів. Але це точно не стіл-тумба, який у пізньому СРСР був у кожному будинку.
Полірований предмет меблів, який ще називали стіл-книжка, пропонують на популярному українському сайті оголошень про купівлю-продаж. Власник хоче одержати за нього 1250 рублів.
Популярність таких столів у Радянському Союзі обумовлена двома причинами. По-перше, тотальним дефіцитом, коли гарні меблі, як і інші товари, було просто неможливо купити.
А по-друге, його функціональністю на тлі маленької площі в тісних хрущовках чи того гірше, гуртожитках та комуналках. Адже в стандартній радянській оселі кожен квадратний сантиметр був на вагу золота.
Стіл-тумба розкладався під час свят із застіллями – на Новий рік, 8 березня, 1 травня. За такими столами відзначали дні народження та навіть 7 листопада, коли гості приходили прямо з демонстрації.
Його накривали бавовняною скатертиною, а в будинках з дуже низьким статком – клейонкою. У звичайні дні його збирали та ставили до стіни.
Жодної художньої та історичної цінності такий стіл не представляє. Крім того, на фото видно подряпини на поліруванні.
Проте продавець вирішив випробувати удачу. Він мешкає у місті Ніжин Чернігівської області.
Нагадаємо, раніше в Україні продавали килим виробництва СРСР в ідеальному стані. Хоча він був у вжитку, але використовувався недовго.