Українська мова з кожним днем стає все популярнішою, проте багато автентичних слів забуваються і потребують популяризації. Наприклад, багато хто використовують слово "штопор", не знаючи, що є й інші українські слова, якими його можна назвати.

Зауважимо, що саме слово "штопор" походить від "stopper", і його вживання в жодному разі не є помилкою. Проте, як пояснює популяризатор української мови Андрій Шимановський, є й інші українські слова з аналогічним значенням.

Отже, слово "штопор" в українській мові можна замінити на "коркотяг". Також Шимановський пропонує слово "вивертка" , проте його немає в сучасних українських словниках, і не знайшлося в прикладах з української літератури.

Ось кілька прикладів, як слово "коркотяг" вживаються у реченні:

Ніж теж буде вельми придатний у поході: в ньому є шило, коркотяг, долото, маленькі ножиці, навіть одкривачка на консерви!

Місько знову плюнув на шибу. Потер долонею ніс, що був затканий як стара цигарниця, і мав враження, що до носа вкручувано коркотяг.

Крім того, варто знати, що слово "бокал" можна замінити на "келих" або "чара", у той час як слово "сомельє" замінюється українським "виняр". Також слід пам’ятати, що вино "відкорковується", а не "відкривається".

