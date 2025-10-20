Рус

В українців не буває "ярості": як правильно перекладається це слово українською

Валерія Куценко
"Быть в ярости" перекладається українською зовсім не як "бути в ярості"
"Быть в ярости" перекладається українською зовсім не як "бути в ярості".

Дехто допускає вживання слова "ярість", проте це суржик

Українська мова дуже багата і багатогранна, а тому завжди сумно чути, як хтось допускає кальку чи запозичення з російської мови. Зокрема, намагається використати російське слово "ярость" на український зразок.

Як пояснює словник-антисуржик, правильний переклад слова "ярость" — "лють". За аналогією, "быть в ярости" перекладається як "лютувати".

Ось кілька прикладів з літератури, як це слово звучить у реченні:

  • Зараз він шаленів від люті, не маючи через ланцюг змоги пошматувати зухвалого нахабу, що перся з двору до хвіртки в панський сад.
  • Він говорив про страшну силу розгойданих швелерів. Про скинутий вітром настил і обірваний канат. Про перетягнуті троси і божевільну лють вітру.
  • Наляканий підстаршина держиться судорожне [судорожно] клямки дверей і скімлить, мов битий собака. Мене взяла лють на такого боягуза.
  • Назара душить лють, батьки сумні та перевтомлені.
  • – Замовкніть! – роздратовано гаркнув герцог, вже не просто лютуючи, а скаженіючи від люті.
  • Хуліганці лютували. Вони обшукали всю країну і не знайшли навіть поламаної дитячої іграшки.

