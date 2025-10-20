В українців не буває "ярості": як правильно перекладається це слово українською

Дехто допускає вживання слова "ярість", проте це суржик

Українська мова дуже багата і багатогранна, а тому завжди сумно чути, як хтось допускає кальку чи запозичення з російської мови. Зокрема, намагається використати російське слово "ярость" на український зразок.

Як пояснює словник-антисуржик, правильний переклад слова "ярость" — "лють". За аналогією, "быть в ярости" перекладається як "лютувати".

Ось кілька прикладів з літератури, як це слово звучить у реченні:

Зараз він шаленів від люті, не маючи через ланцюг змоги пошматувати зухвалого нахабу, що перся з двору до хвіртки в панський сад.

Він говорив про страшну силу розгойданих швелерів. Про скинутий вітром настил і обірваний канат. Про перетягнуті троси і божевільну лють вітру.

Наляканий підстаршина держиться судорожне [судорожно] клямки дверей і скімлить, мов битий собака. Мене взяла лють на такого боягуза.

Назара душить лють, батьки сумні та перевтомлені.

– Замовкніть! – роздратовано гаркнув герцог, вже не просто лютуючи, а скаженіючи від люті.

Хуліганці лютували. Вони обшукали всю країну і не знайшли навіть поламаної дитячої іграшки.

