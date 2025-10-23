Стрілки "відмотують" на годину назад: як не пропустити свій поїзд чи автобус після переведення годинника

Пасажирам потрібно враховувати кілька важливих нюансів

У ніч на неділю, 26 жовтня, Україна перейде на зимовий час, тобто стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад. Така зміна часу зачіпає як звичний режим сну, а й роботу громадського транспорту.

"Телеграф" розповів, що важливо враховувати пасажирам, щоб спокійно планувати поїздки на поїздах та автобусах. Важливо лише оновити час на своєму годиннику.

Пасажирам, які планують подорож "Укрзалізницею", переживати не варто, оскільки вона заздалегідь враховує переведення стрілок і коригує свій розклад. Це означає, що всі квитки надруковані з урахуванням нового часу, пасажирам потрібно лише вчасно прибути на вокзал.

Як переведення годинника вплине на рух транспорту

Що стосується громадського та міжміського транспорту, то ситуація може виявитися трохи складнішою. Зазвичай у перші дні після переведення годинників, у приміських автобусів, маршруток та рейсових автобусів можуть бути затримки, оскільки вони не мають автоматизованого обліку часу.

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, пасажирам рекомендується заздалегідь уточнювати актуальний розклад на сайті перевізника або диспетчера, особливо якщо поїздка запланована на ранок 26 жовтня. На вокзал чи зупинку також краще прийти вчасно, щоб уникнути плутанини.

