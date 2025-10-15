Від переведення годинників не відмовимось? Нардеп пояснив, чому Україна досі живе в одному часі з РФ

Нардеп пояснив справжні причини, чому ми досі переводимо годинники

У ніч 25 на 26 жовтня 2025 року українці знову переведуть стрілки годинників на годину назад – о четвертій ранку вони мають показувати третю. Це відбудеться попри те, що вже кілька років поспіль у суспільстві точаться дискусії про доцільність цього ритуалу, а парламент навіть ухвалив закон про його скасування.

"Телеграф" розповідає, чому Україна не може відмовитися від сезонної зміни часу, які економічні та політичні причини стоять за цим рішенням, і що насправді заважає закону про єдиний час набути чинності.

Чому в Україні досі керуються постановою 1996 року та що не так із законодавством

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 про обчислення часу в Україні, який мав назавжди скасувати сезонне переведення годинників. Тоді наголошували на європейському напрямку розвитку та синхронізації України з часом європейських країн. Проте ці аргументи не переважили економічні розрахунки та географічні реальності.

Законопроєкт №4201 про обчислення часу в Україні

За цим документом Україна мала залишитися в зимовому часі за шкалою Всесвітнього координованого часу UTC+2. Проте станом на жовтень 2025 року президент не підписав цей закон.

Президент досі не підписав закон

Без підпису глави держави документ не набуває чинності, тому країна продовжує жити за старими правилами. Постанова Кабінету Міністрів від 1996 року досі вимагає переходу на літній і зимовий час, і саме вона керує життям мільйонів українців. Поки новий закон не буде підписаний та опублікований, практика переведення годинників двічі на рік залишатиметься обов'язковою.

Постанова від 13 травня 1996 р. N 509

Три часові пояси та економічна вигода — нардеп пояснив справжні причини збереження практики

Олесій Мовчан, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку, розповів про реальні причини, чому Україна досі не відмовилася від переведення годинників. За його словами, рішення має як політичні, так і економічні основи, і тут немає однозначно правильної думки.

"Питання, значить, економічна частина — це те, що треба користуватися якомога більшою частиною світового дня. Тобто, коли у нас ранок, коли у нас вечір", — пояснив парламентарій у коментарі "Телеграфу".

Україна поділена на три природні часові пояси:

Закарпаття;

центральна Україна

схід (від міста Ізюм до кордонів).

Перехід на літній і зимовий час дозволяє всім трьом регіонам максимально використовувати світловий день, каже нардеп.

У переході є, перш за все, економічна вигода. Вона полягає у зменшенні видатків на електроенергію. "Економічно це вигідно, бо менше видатки на електроенергію. Тим паче, що вона у нас не в профіциті зараз", — наголосив Мовчан.

Україна розташована одночасно в трьох часових поясах

Політика проти географії — чому здоровий глузд переміг бажання дистанціюватися від Росії

Політична складова питання також має значення. Літній час в Україні збігається з часом у Російській Федерації, що, зрозуміло, викликає певне незадоволення у частини суспільства. Фактично країна підлаштовується під східний регіон та часовий пояс, який діє на європейській частині РФ.

Політично хотілося менше російського, більше європейського, але, мабуть, в Офісі президента просто порахували, що це може принести збитки і все, Олексій Мовчан.

Він додав, що погоджується з таким підходом, адже географію не можна змінити політичним рішенням.

Мовчан провів аналогію з природними явищами. "Нам може не подобатися, наприклад, зима, але ми нічого з цим не можемо зробити. Так само і часові пояси, в яких знаходиться Україна", — пояснив він. Парламентарій визнав, що сам виступав проти скасування переходу на літній і зимовий час, бо вважає таке рішення економічно виваженим.

Є ще інший варіант: деякі країни дійсно живуть за часом своєї столиці, незважаючи на природний часовий пояс. Наприклад, острівні частини Франції чи Британії, які розташовані за тисячі кілометрів від столиці, використовують час метрополії. Проте для України з її трьома природними часовими поясами та дефіцитом електроенергії такий підхід виявився економічно недоцільним.

Тож 26 жовтня 2025 року українці знову переведуть годинники, і ця практика триватиме доти, поки економічна ситуація та географічні реальності не зміняться настільки, щоб політичні аргументи переважили здоровий глузд.

