"Дуже дивно". Українці підозрюють обман із переможцями в акції Monobank з лимонами

Підсумки розіграшу викликали бурхливе обговорення у соцмережах

Лимонна "лихоманка" від Монобанку добігла кінця і українці вже вихваляються в мережі результатами розіграшу. У соцмережах розпочалося бурхливе обговорення призів та тих, хто їх отримав. Як виявилось, не всі вірять у чесність акції.

Один із користувачів соцмережі Threads Денис Єрємєєв опублікував скріншот і розповів, що виграв iPhone у розіграші з лимонами від Монобанку. Під його постом почалося обговорення, в якому деякі користувачі висловили сумніви, що все було чесно.

Головна підозра хейтерів акції з лимонами в тому, що призи отримали співробітники самого банку або їхні родичі. Також дивним для користувачів виглядає те, що саме пост про призи від Монобанку — перший на сторінці переможців.

Мені подобається той факт, що у всіх переможців пост про виграш Айфона від Монобанку перший у Тредсі. Більше на сторінках немає нічого. Дуже дивно.

Скільки вам доплатили, щоб ви виклали цей пост?

Дивно, що це єдиний пост у вас

Невже ви існуєте? А Ви точно не працюєте у Монобанку і не є родичем когось із Монобанку?

О, ну хоч хтось почав писати, що отримав ці айфони. Тому що почалися теорії глобального наліпилова.

Зазначимо, що були серед користувачів і ті, хто щиро порадів за переможців розіграшу. Дехто ділився своїм досвідом і скаржився, що нічого не виграв.

Нагадаємо, Монобанк проводив цю акцію з лимонами, щоб відсвяткувати те, що мають вже 10 мільйонів клієнтів. Користувачі шукали лимони, заховані в додатку, і отримували за це призи, включаючи айфони, квартиру, BMW 3 Series та солодощі.

