"Це повний треш". Vodafone обурив українку акційним пакетом і не тільки

Українці у мережі масово скаржаться на роботу мобільного оператора Vodafone. Адже є питання до акційних пропозицій, що дію за особливих умов, про які не попереджають.

Як розповіла Валерія у Threads, у неї сталась неоднозначна ситуація з "Водафоном". Оператор запропонував знижку на поповнення мобільного, але вона не спрацювала.

За словами жінки, вона збиралась поповнити мобільний телефон дитині і побачила акційну пропозицію від мобільного оператора. Vodafone пропонував знижку на 50%, якщо поповнити рахунок прямо зараз. Жінка так і зробила, але тариф не підключився, а сама пропозиція зникла. Ба більше, звернутись до підтримки Валерія не могла через пізню годину (22:30), а в чат-бот не писала.

У коментарях чимало людей ділилось своїм негативним досвідом користування Vodafone. Дехто розповідав, про дивне списання грошей, підключення послуг, які не замовляв, чи навіть проблеми з лічильником використання інтернету.

Однак були і корисні поради, адже один з користувачів наголосив, що аби акція спрацювала, телефон треба було поповнити через додаток. Дехто додав, що навіть без повідомлення жінка може звернутись до оператора і він має підключити акційний пакет.

