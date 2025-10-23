"Это полный трэш". Vodafone возмутил украинку акционным пакетом и не только

Пользователи дали несколько советов и поделились своим опытом

Украинцы в сети массово жалуются на работу мобильного оператора Vodafone. Ведь есть вопросы к акционным предложениям, которые действуют при особых условиях, о которых не предупреждают.

Как рассказала Валерия в Threads, у нее произошла неоднозначная ситуация с "Водафоном". Оператор предложил скидку на пополнение мобильного, но она не сработала.

По словам женщины, она собиралась пополнить мобильный телефон и увидела акционное предложение от мобильного оператора. Vodafone предлагал скидку на 50%, если пополнить счет прямо сейчас. Женщина так и сделала, но тариф не подключился, а само предложение исчезло. Более того, обратиться в поддержку Валерия не могла из-за позднего времени (22:30), а в чат-бот не писала.

Сообщение об акции Vodafone

Сообщение от Vodafone

В комментариях многие делились своим негативным опытом пользования Vodafone. Некоторые рассказывали, о странном списании денег, подключении услуг, которые не заказывали, или даже проблемах со счетчиком использования интернета.

Однако были и полезные советы, ведь один из пользователей подчеркнул, что, чтобы акция сработала, телефон нужно было пополнить через приложение. Некоторые добавили, что даже без уведомления женщина может обратиться к оператору и он должен подключить акционный пакет.

