Його знесли і поховали: де в Україні є ліс, куди людині краще не потикатися (фото)

Ця велика ділянка стала прихистком для червонокнижних тварин

Рудий ліс став одним із найнебезпечніших куточків планети після аварії на Чорнобильській АЕС і сьогодні вражає тим, що там відновилась природа. Посеред радіоактивної зони, де колись усе вимерло, зараз знову ростуть дерева, співають птахи та блукають дикі звірі.

Після аварії на атомній електростанції близько десяти квадратних кілометрів лісових угідь поблизу станції зазнали сильного радіоактивного забруднення. "Телеграф" вирішив розповісти детально про історію цього місця.

Радіаційні знаки попереджають про небезпеку

Тож, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталась аварія. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 000 осіб, насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС створено 30-кілометрову зону відчуження.

Аварія на Чорнобильській АЕС в 1986 році

Велику частку викиду реактивного пилу під час вибуху реактора взяла прилегла територія до АЕС — близько 10 км². Коли рівень радіації досяг близько 10 тисяч радів, дерева почали масово гинути — їхня хвоя змінювала колір із зеленої на червоно-буру. Саме через це місце отримало назву "Рудий ліс". Крім того, ночами можна було побачити світіння загиблих дерев, спричинене взаємодією ферментів дерева з радіоактивними частками та радіоактивним розпадом.

Сосни, що почервоніли після вибуху на АЕС

Мертві дерева становили значну небезпеку, оскільки могли спричинити пожежі та подальше розповсюдження радіоактивних речовин. Тому у 1987 році тут провели масштабні роботи з очищення території: хворі дерева вирубали, рештки та верхній шар ґрунту помістили у спеціальні траншеї й засипали метровим шаром землі. Загалом було ізольовано понад 4 тисячі кубометрів радіоактивних матеріалів. У результаті рівень радіації знизився у десятки разів — від 4 до 50.

Сучасний вигляд Рудого лісу - фото "Волинські новини"

Згодом природа почала відновлюватися. Без людського втручання ліс знову вкрився зеленню, а на звільненій від людей території з’явилися численні дикі тварини. Сьогодні тут можна побачити ведмедів, вовків, рисей, бізонів, кабанів та багато інших хижаків. У 2016 році було створено найбільшу на теренах України природоохоронну одиницю — Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Чи живуть там звіри-мутанти

Навколо Чорнобильської зони досі існують міфи про гігантські рослини, мутованих тварин і "чорнобильських вовків". Однак більшість таких історій не має наукового підтвердження, як розповів Заступник директора Міжнародної радіоекологічної лабораторії з науки, начальник відділу радіоекологічних досліджень Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології Сергій Гащак для видання "Волинські новини".

Чорнобильський вовк — господар покинутих територій

Легенда про гігантизм бере початок ще з 1945 року, коли біля Хіросіми та Нагасакі виросли великі овочі, які зазвичай значно менші. Однак згодом виявилося, що це результат надмірного внесення добрив, а не дії радіації.

Хоча радіація справді може викликати мутації, вони проявляються лише при дуже високих дозах. У природних умовах більшість мутованих організмів просто не виживає.

Дослідження, проведені вченими НАН України та біологами зони відчуження, показали лише поодинокі випадки відхилень серед тварин. За словами дослідника Сергія Гащака, серед тисяч обстежених мишей, птахів і жаб він бачив лише рідкісні випадки раку.

Організми, що мешкають у зоні, живуть у стані постійного стресу, але поступово пристосовуються до умов. Доказів появи нових унікальних видів, які "насичені" радіацією, наразі немає.

Під час російсько-української війни там проживали війська Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну російські війська, які захопили Чорнобильську атомну електростанцію, пересувалися своєю бронетехнікою територією Рудого лісу без жодних засобів радіаційного захисту. Це спричинило підняття у повітря радіоактивного пилу. Згодом військо почало зводити фортифікаційні споруди просто в зоні підвищеного забруднення, через що зазнало значних доз опромінення.

