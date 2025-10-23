Немає жала та їсть інших комах. В Україні помітили унікальну осу (фото)

Цю комаху ще називають оса-зозуля

В Україні є чимало унікальних та дивних комах, яких важко помітити у звичайно житті. До них відноситься й оса-блискітка.

Як пишуть у групі "Комахи України", таку унікальну комаху помітили на Вінниччині. Її характерна особливість не тільки незвичний колір, а й металевий блиск.

Авторка фото додає, що встигла сфотографувати комаху ще в серпні 2025. На знімку видно яскраво-зелену комаху з металевим блиском. Своїм забарвленням вона нагадує світлячка, а от формою — осу.

Оса-блискітка

Це комаха, паразитичний вид стебельчаточеревцевих перетинчастокрилих. За сучасними даними у Європі налічується щонайменше 483 види ос-блискіток. Ці комахи ще до кінця невивчені та неописані, однак точно відомо, що паразитують вони у трьох видах інших комах — бджоли, оси та пильщики.

В гніздах поодиноких бджіл та ос личинки блискіток живляться або личинками чи лялечками хазяїв, або їх провізією — гусеницями метеликів, личинками жуків, німфами клопів та тарганів, дорослими особинами попелиць, трипсів та павуками.

Довжина тіла оси-блискітки коливається від 2 до 27 мм. Забарвлення тіла більшості представників родини структурне (металеве, переливчасте), часто строкате. Вусики налічують 13 члеників у самців та самиць. Жало і отруйні залози не розвинені.

