На картинах Пікассо зображена українка

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Балерина Ольга Хохлова з Ніжина була другою дружиною художника Пабло Пікассо. Митець намалював 44 портрети українки, картина "Жінка у рожевому" пізніше пішла з молотка за 4,2 мільйона доларів.

Ольга входила до балетної групи балетмейстера Сергія Дягілєва, мала талант, горду поставу, хорошу техніку й надзвичайну працьовитість. І на момент знайомства з Пікассо вона танцювала у трупі вже п’ять років.

"Жінка у рожевому"

Українка познайомилася з геніальним художником у Римі, куди приїхала на гастролі. Ольга приймала його залицяння дуже стримано. Залицяння Пікассо до Хохлової тривали цілий рік, він переїжджав за нею з міста у місто, аж поки вона нарешті відповіла взаємністю. Якийсь час закохані жили невінчані у паризькому передмісті Монруж.

Ольга Хохлова

Ольга Хохлова

Саме тут художник написав знаменитий "Портрет Ольги в кріслі", який зараз виставлений у паризькому музеї Пікассо.

«Ольга в кріслі», перша робота «класичного» періоду Пікассо, та фото Ольги Хохлової, з якого вона була написана, 1918 рік

Загалом він багато малював її в реалістичній манері, бо вона, не приймаючи експериментів у живописі, наполягала на цьому. "Я хочу, – казала Ольга, – впізнавати своє обличчя".

Раніше "Телеграф" розповідав про муз Тараса Шевченка. Протягом усього життя він пережив численні романтичні історії — від перших дитячих симпатій до палких дорослих почуттів, що надихали його на поезію і живопис. Часто його почуття були невзаємними.