Ледь не зірвав власне весілля через вірш: маловідомий факт із життя Івана Франка (фото)

"Каменяр" не втрачав шансу написати щось нове або переписати те, що йому запало у душу

Видатний український письменник і громадський діяч Іван Франко залишив глибокий слід у літературі та культурі. Його діяльність вплинули на покоління українців, а життя було сповнено як щастя, так і болю.

Однак і видатні українці мають кумедні історії в житті: він ледве не запізнився на власне весілля, переписуючи старий вірш із бібліотечної книжки. "Телеграф" нагадав цікаві факти з життя поета та його творчий шлях.

Що відомо про "Каменяра"

В кінці серпня 1856 року у селі Нагуєвичі на Східній Галичині народився Іван Якович Франко.

Франко здобув освіту у місцевій початковій школі, навчався при василіанському монастирі у Дрогобичі, а згодом продовжив освіту в Дрогобицькій гімназії. У 1874 році він дебютував у журналі "Друг" з сонетом "Народна пісня", а наступного року вступив на філософський факультет Львівського університету, де активно долучився до редколегії цього видання.

Український письменник Іван Франко

У 1876 році вийшла перша поетична збірка Франка "Баляди і розкази". Наступні роки письменник пережив кілька арештів через активну громадську позицію, але продовжував літературну та наукову діяльність: видавав журнали, співпрацював із газетами та журнальними виданнями, захистив докторську дисертацію у Віденському університеті.

Популярні збірки Франкаа

Франко активно розвивав українську літературу та культуру, залишив понад сотню творів і близько 100 псевдонімів. Серед його найвідоміших збірок — "З вершин і низин", "Зів’яле листя", "Мій Ізмарагд", "Із днів журби". У 1915 році українська громадськість висунула його кандидатуру на Нобелівську премію, проте через смерть письменника цього визнання він уже не отримав. Іван Франко помер 28 травня 1916 року й був похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

Брак Франка

У 1886 році Іван Франко одружився зі студенткою Вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Цікаво, що письменник ледве не запізнився на церемонію: у кабінеті батька нареченої він знайшов стару книжку та переписував із неї рідкісний вірш. Разом подружжя виховало чотирьох дітей — Андрія, Тараса, Петра та Анну. Однак пізніше дружина збожеволіла і її відвезли в будинок для душевнохворих, як раніше писав "Телеграф".

