Нагадує твори Гауді: що приховує історія вілли "Барселона" у Дніпрі (фото)

"Будинок Гауді" став однією з найнезвичайніших пам’яток міста

У Дніпрі на вулиці Барикадній причаїлася чарівна вілла "Барселона" — будинок, який нібито перенесений з каталонських кварталів початку ХХ століття. Будова має унікальну архітектуру та приваблює туристів.

"Телеграф" вирішив розповісти про те, як цей будинок з’явився в Україні, і що в ньому незвичайного. Його також називають "будинком Гауді".

Як у Дніпрі з’явилася вілла "Барселона"

Автор цього архітектурного шедевра – дніпровський архітектор Михайло Хохлов. Його фірма також відома проєктами офісного центру "Бостон", торгового комплексу "Міріада" та кінотеатру "Правда-Кіно".

"Будинок Гауді" у Дніпрі

Проєктування будинку тривало з 2006 по 2008 рік, а завершили будівництво 2012-го. Загальна площа вілли – близько 750 квадратних метрів. Будівля складається з трьох поверхів і виконана у стилі, натхненному творчістю Антоніо Гауді — майстра, який умів перетворювати камінь на живу, плинну матерію.

У чому унікальність "будинку Гауді" у Дніпрі

Архітектурний образ "Барселони" вражає поєднанням форм та фактур. Вікна тут не просто елемент фасаду, а самостійні акценти: витягнуті вертикальні отвори зорово збільшують висоту будівлі, широкі панорамні вікна відкривають вид на околиці, а круглі — додають будинку затишку та м’якості. Здається, що віконні лінії плавно переходять у стіни, створюючи ілюзію руху. Завдяки цьому будинок виглядає живим, дихаючим і мінливим.

Велике кругле вікно на віллі "Барселона"

Та сама ідея органічності пронизує й інтер’єр. Усередині немає гострих кутів: все побудовано на плавних згинах та м’яких переходах. Відчуття сюрреалістичності супроводжує кожен метр простору — ніби стіни та стелі розтеклися у матеріалі, підкоряючись уяві архітектора.

Хто там мешкає

Відомо лише, що сьогодні вілла "Барселона" – приватна оселя, але прізвище мешканців не афішується. Ймовірно, в будинку мешкає сім’я, яка втомилася від нескінченного потоку цікавих фотографів та туристів. Це не дивно, адже будівля давно стала однією з найнезвичайніших пам’яток Дніпра.

Вілла "Барселона" архітектора Михайла Хохлова

Хто такий Гауді

Антоніо Гауді — один із найвидатніших архітекторів модерну та арт-нуво, людина, яка відмовилася дотримуватися канонів класичних стилів і створила власну архітектурну філософію. Його будинки впізнаються з першого погляду: хвилясті лінії, відсутність симетрії, жива пластика форм, природні мотиви та гра світла.

Він був не лише новатором, а й особистістю з яскравим характером. Відомо, що Гауді принципово відмовлявся говорити іспанською мовою — він спілкувався виключно каталонською, навіть із королем Іспанії, який одного разу відвідав його будівництво.

І хоча між Дніпром та Барселоною – тисячі кілометрів, вілла "Барселона" Михайла Хохлова доводить: справжнє натхнення не знає географічних кордонів.

Нагадаємо, в Україні є чимало унікальних архітектурних споруд. Одним із таких є будинок у формі серця в Житомирі, який був збудований ще 200 років тому.