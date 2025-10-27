Напоминает творения Гауди: что скрывает история виллы "Барселона" в Днепре (фото)

"Дом Гауди" стал одной из самых необычных достопримечательностей города

В Днепре на улице Баррикадной притаилась завораживающая вилла "Барселона" — дом, который будто бы перенесен из каталонских кварталов начала ХХ века. Строение имеет уникальную архитектуру и привлекает туристов.

"Телеграф" решил рассказать о том, как это здание появилось в Украине, и что в нем необычного. Его также называют "домом Гауди".

Как в Днепре появилась вилла "Барселона"

Автор этого архитектурного шедевра — днепровский архитектор Михаил Хохлов. Его фирма также известна проектами офисного центра "Бостон", торгового комплекса "Мириада" и кинотеатра "Правда-Кино".

"Дом Гауди" в Днепре

Проектирование дома длилось с 2006 по 2008 год, а завершили строительство в 2012-м. Общая площадь виллы — около 750 квадратных метров. Здание состоит из трех этажей и выполнено в стиле, вдохновленном творчеством Антонио Гауди — мастера, который умел превращать камень в живую, текучую материю.

В чем уникальность "дома Гауди" в Днепре

Архитектурный облик "Барселоны" поражает сочетанием форм и фактур. Окна здесь не просто элемент фасада, а самостоятельные акценты: вытянутые вертикальные проемы зрительно увеличивают высоту здания, широкие панорамные окна открывают вид на окрестности, а круглые — добавляют дому уюта и мягкости. Кажется, будто оконные линии плавно переходят в стены, создавая иллюзию движения. Благодаря этому дом выглядит живым, дышащим и постоянно меняющимся.

Большое круглое окно на вилле "Барселона"

Та же идея органичности пронизывает и интерьер. Внутри нет острых углов: все построено на плавных изгибах и мягких переходах. Ощущение сюрреалистичности сопровождает каждый метр пространства — будто стены и потолки растеклись в материале, подчиняясь воображению архитектора.

Кто там живет

Известно лишь, что сегодня вилла "Барселона" – частный жилой дом, но фамилия жильцов не афишируется. Вероятно, в доме живет семья, которая устала от нескончаемого потока любопытных фотографов и туристов. Это неудивительно, ведь здание давно стало одной из самых необычных достопримечательностей Днепра.

Вилла "Барселона" архитектора Михаила Хохлова

Кто такой Гауди

Антонио Гауди — один из самых выдающихся архитекторов модерна и арт-нуво, человек, который отказался следовать канонам классических стилей и создал собственную архитектурную философию. Его здания узнаваемы с первого взгляда: волнистые линии, отсутствие симметрии, живая пластика форм, природные мотивы и игра света.

Он был не только новатором, но и личностью с ярким характером. Известно, что Гауди принципиально отказывался говорить на испанском языке — он общался исключительно на каталонском, даже с королем Испании, однажды посетившим его стройку.

И хотя между Днепром и Барселоной – тысячи километров, вилла "Барселона" Михаила Хохлова доказывает: истинное вдохновение не знает географических границ.

Напомним, в Украине есть немало уникальных архитектурных сооружений. Одним из таких является дом в форме сердца в Житомире, который был построен еще 200 лет назад.