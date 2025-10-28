День бабусь і дідусів 28 жовтня: барвисті листівки та привітання своїми словами

Цього дня не забудьте привітати бабусь та дідусів

Щороку 28 жовтня в Україні відзначається неофіційне, але дуже миле свято – День бабусь та дідусів. Цей день символізує зв’язок поколінь та покликаний привернути увагу до людей похилого віку, які мають онуків.

Сьогодні діти та онуки за традицією навідуються до своїх бабусь та дідусів, щоб привітати їх зі святом та обмінятися теплими обіймами, поспілкуватися та душевно провести час разом.

А якщо немає можливості привітати близьких особисто, "Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви могли відправити їм у соцмережах та месенджерах.

Листівки і привітання на День бабусь та дідусів

Дорогі бабуся та дідусь, з вашим днем! Дякую за вашу любов, мудрі поради та теплі обійми. Ви наш скарб, і ми вас дуже любимо!

***

Дорогі мої, вітаю з Днем бабусь та дідусів! Ви завжди поруч, коли потрібна підтримка, і ваші історії найкращі. Нехай ваші дні будуть сповнені радості!

Зі святом, улюблені бабуся і дідусь! Ваша турбота і тепло роблять наше життя яскравішим. Бажаю вам здоров’я та багато щасливих моментів!

***

Дідусь та бабуся, з вашим днем! Дякую за смачні пироги та казки на ніч. Ви – наш приклад любові та доброти!

Вітаю, мої дорогі бабуся та дідусь! Ви наш сімейний маяк, завжди освітлюєте шлях. Нехай кожен день приносить вам посмішки!

***

Бабуся і дідусь, з Днем бабусь та дідусів! Ваші обійми — найтепліші, а поради — найцінніші. Будьте здорові та щасливі!

Зі святом, любі мої! Дякую, що вчите нас добру та терпінню, бабуся та дідусь. Бажаю вам довгих років та море любові!

***

Дорогі бабуся та дідусь, вітаю вас! Ви наша гордість і опора, дякую за все. Нехай ваше життя завжди буде у гармонії і любові!

Бабуся та дідусь, з вашим днем! Ваші посмішки роблять світ кращим, а турбота — безцінна. Бажаю вам радості та міцного здоров’я!

***

З Днем бабусь та дідусів, мої любі! Дякую за ваші історії, ласку та любов. Нехай кожен приносить вам щастя!

