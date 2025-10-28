День бабушек и дедушек 28 октября: красочные открытки и поздравления своими словами

В этот день не забудьте поздравить бабушек и дедушек

Каждый год 28 октября в Украине отмечается неофициальный, но очень милый праздник — День бабушек и дедушек. Этот день символизирует связь поколений и призван привлечь внимание к пожилым людям, которые имеют внуков.

Сегодня дети и внуки по традиции наведываются к своим бабушкам и дедушкам, чтобы поздравить их с праздником и обменяться теплыми объятиями, пообщаться и душевно провести время вместе.

А если нет возможности поздравить близких лично, "Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы могли отправить им в соцсетях и мессенджерах.

Открытки и поздравления на День бабушек и дедушек

Дорогие бабушка и дедушка, с вашим днём! Спасибо за вашу любовь, мудрые советы и тёплые объятия. Вы — наше сокровище, и мы вас очень любим!

***

Бабуля и дедуля, поздравляю с Днём бабушек и дедушек! Вы всегда рядом, когда нужна поддержка, и ваши истории — лучшие. Пусть ваши дни будут полны радости!

С праздником, любимые бабушка и дедушка! Ваши забота и тепло делают нашу жизнь ярче. Желаю вам здоровья и много счастливых моментов!

***

Дедушка и бабушка, с вашим днём! Спасибо за вкусные пироги и сказки на ночь. Вы — наш пример любви и доброты!

Поздравляю, мои дорогие бабушка и дедушка! Вы — наш семейный маяк, всегда освещаете путь. Пусть каждый день приносит вам улыбки!

***

Бабуля, дедуля, с Днём бабушек и дедушек! Ваши объятия — самые тёплые, а советы — самые ценные. Будьте здоровы и счастливы!

С праздником, любимые мои! Спасибо, что учите нас добру и терпению, бабушка и дедушка. Желаю вам долгих лет и море любви!

***

Дорогие бабушка и дедушка, поздравляю вас! Вы — наша гордость и опора, спасибо за всё. Пусть ваше сердце всегда будет в тепле!

Бабуля и дедуля, с вашим днём! Ваши улыбки делают мир лучше, а забота — бесценна. Желаю вам радости и крепкого здоровья!

***

С Днём бабушек и дедушек, мои любимые! Спасибо за ваши истории, ласку и любовь. Пусть каждый день приносит вам счастье!

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается Хэллоуин 2025. Почему этот праздник критикуют в Украине.