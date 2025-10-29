Весь світ божеволів від неї: ця пісня 2017 року "запалювала" танцмайданчики і стала феноменом (відео)

Ця пісня встановила кілька світових рекордів

Найпопулярнішою піснею на YouTube зараз є "Baby Shark", але у 2017 році цей рекорд належав запальному треку "Despacito" у виконанні Luis Fonsi та Daddy Yankee. Пісня стала справжнім музичним феноменом, об’єднавши мільйони слухачів у всьому світі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Вона миттєво стала вірусною та побила кілька рекордів.

Яка пісня стала найпопулярнішою у 2017 році

Пісня "Despacito" у виконанні Luis Fonsi та Daddy Yankee, випущена в січні 2017 року, здобула світову популярність завдяки своєму запальному ритму та легкості.

У ній йдеться про повільну і чуттєву спокусу, текст сповнений метафор і натякає на неквапливий розвиток стосунків між чоловіком та жінкою. Композиція швидко підкорила серця мільйонів слухачів по всій планеті та перетворилася на головний хіт 2017 року.

Luis Fonsi та Daddy Yankee

Пісня "Despacito" та кліп на неї встановили безліч рекордів, зокрема сім рекордів Гіннеса. Композиція стала найбільш прослуховуваною та найбільш завантажуваною у світі за 2017 рік.

Пісня "Despacito" встановила сім рекордів Гіннеса

Трек очолював чарт Billboard Hot 100 протягом 16 тижнів, що стало рекордом для іноземної пісні. Від неї божеволіли по всьому світу, "Despacito" займала лідируючі позиції у більш ніж 30 країнах.

Найпопулярніша пісня 2017 року

Пісня стала музичним феноменом, адже вона буквально "запалювала" танцмайданчики, об’єднувала різні культури, виходила за межі іспаномовної аудиторії та впливала на глобальну музичну індустрію.

І навіть через 8 років мільйони людей продовжують слухати пісню, співати її та танцювати під знайомий ритм із перших секунд. Цей трек залишається культовим.

