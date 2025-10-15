Без цього часник буде дрібним та слабким. Всі секрети озимої посадки

Дотримання технології посадки забезпечить надійну зимівлю та добрий врожай вже на початку літа

Осінь — час саджати озимі культури, які порадують врожаєм наступного сезону. Озимий часник, на відміну від посадженого навесні, формує більшу головку і дозріває значно раніше.

"Телеграф" розповідає секрети посадки озимого часнику. Правильні дії восени — запорука багатого врожаю.

Коли саджати

Головне правило осінньої посадки часнику — правильно обраний час. Саджати його потрібно за 3-4 тижні (25–35 днів) до настання стійких осінніх заморозків і промерзання ґрунту. В Україні цей період зазвичай припадає на кінець жовтня — середину листопада.

Річ у тім, що зубки мають встигнути сформувати потужну кореневу систему, але при цьому не почати рости над поверхнею землі. Якщо посадити часник занадто рано, він почне активний ріст, і зимові морози пошкодять зелені пагони. Якщо затриматися, зубки не встигнуть достатньо вкоренитися і можуть вимерзнути.

Які зубки обрати для посадки

Саджати треба лише великі, здорові зубки з найбільших головок. Шкірочка на зубках має бути непошкоджена.

Як саджати

Як і будь-яка культура, часник, для гарного врожаю, потребує ретельної підготовки ґрунту. Він любить сонячні, добре дреновані ділянки. Не варто садити часник після цибулі, картоплі або самого часнику. Ідеальні попередники для цієї культури — огірки, кабачки, гарбузи, бобові та рання капуста.

Обрану ділянку треба перекопати на глибину 25–30 см, ретельно розпушити та очистити від бур'янів. Перед посадкою землю треба підживити органічними та фосфорно-калійними добривами.

Озимий часник садять глибше, ніж ярий — на глибину 6–10 см. Між рядами треба залишити 20–25 см, а між зубками в ряду — 8–10 см. Після посадки грядку треба замульчувати — тирсою, соломою, опалим листям. Товщина мульчі має бути 5–8 см, вона захистить часник від різких перепадів температур та збереже вологу.

