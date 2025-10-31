Збирало не тільки творчу еліту. Що сталось з загадковим кафе Франківська (фото)
Тут зародився Станіславський феномен – група українських письменників з Івано-Франківська
Відоме кафе "Під лиликом" в Івано-Франківську вже тривалий час не працює, адже будівля в досить занедбаному стані. Однак у 2023 це хотіли виправити та не вийшло.
"Телеграф" розповість історію відомого франківського кафе та що його спіткало. Зауважимо, що сам заклад почав працювати у 90-х і досить швидко став популярним.
Кафе "Під лиликом" з моменту відкриття було місцем, де збиралась прогресивна молодь міста. Подавали тут не тільки каву та чай, а й вино. Досить часто проводили творчі вечори, через що заклад отримав славу осередку митців.
До слова, саме у кафе "Під лиликом" зародився Станіславський феномен – група українських письменників з Івано-Франківська. Однак безхмарне існування закладу тривало не більше 10 років. Саме кафе знаходився по вулиці Шевченка, 12.
Будівля, де було кафе, зведена у 1898 як житловий будинок, згодом працювала як жіночий пансіонат, а в радянські часи перетворилась на дитячий садок. У 1994 році будівлі присвоїли статус пам’ятки архітектури місцевого значення, а в 90-х і до початку 2000-х тут працювало кафе "Під лиликом".
Згодом будівля настільки занепала, що отримала статус аварійного. Однак реконструкцію її так і не вдалось вибороти. Цікаво, що у 2015 подружжя Шегд відкрило у будівлі книгарню-галерею, проте через два роки заклад припинив роботу.
У 2022-2023 були спроби в суді вибороти реконструкцію будинку, але згідно з законодавством, реконструкція на памʼятках заборонена – їх можливо лише консервувати, реставрувати чи музеєфікувати. Сьогодні кафе "Під Лиликом" як заклад не працює. Приміщення зберігає статус пам’ятки архітектури, але фактично перебуває в занедбаному стані.
Чому називається "Під лиликом"
В утворення назви кафе "Під лиликом" є кілька теорій. Перша — на фасаді була ліпнина у формі лилика (тобто кажана). Тому буквально кафе знаходилось під лиликом. Друга — лилик символізував нічне створіння, а саме мистецьке середовище, свободу та загадковість.
