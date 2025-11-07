Чим пригощали у популярному ресторані Львова, де любив бувати Іван Франко (фото)

Кнайпа була місцем зустрічі тогочасної богеми

У далекому 1852 році у Львові відкрився ресторан "У Нафтули", де бував видатний письменник, публіцист, перекладач і громадський діяч Іван Франко. Заклад приваблював не лише атмосферою, що створювали стінні розписи з краєвидами Львова, але й смачною кухнею.

"Телеграф" розповідає про львівську кнайпу "Під трьома коронами", яку львів’яни називали просто "У Нафтули", за іменем власника закладу Нафталі Тепфера. Кнайпа була водночас і кав’ярнею, і рестораном.

Заклад розташовувався на вулиці Трибунальській (сучасна вул. Шевська 12). Одразу після відкриття він став дуже популярним, оскільки у Нафталі можна було смачно та недорого поїсти. Ресторан славився добрим обслуговуванням та великим різноманіттям страв і наїдків на будь-який гаманець.

Нафтула на порозі свого ресторану

Чим пригощали "У Нафтули"

У газеті "Діло" від 17 лютого 1901 року подавалось меню ресторану "У Нафтули". Ціни у кронах, адже Львів на той час входив до складу Австро-Угорської імперії. Мовою оригіналу:

Печеня вепрова з капустою – 15 крн;

сікані легки (легені) – 12 крн;

флячки (страва зі шлунка) – 12 крн,

ніжка теляча з хріном – 10 крн,

ковбаска з хріном – 5 крн;

кавяр (риб'яча ікри, засоленої зі спеціями) – 15 крн;

обід в абонаменті – 40 крн;

найліпше вино по найтаньших (найнижчих) цінах, почавши від 40 корон літра.

Будинок по вулиці Шевській, 10, початок XX ст, ліворуч видно частину вивіски кнайпи Тепферів

Постійні гості особливо відзначали флячки: "Якісь 12 корон і, як то кажуть, ґемба в небі". Також в місті ходили легенди про ковбаски, бігос та пільзенське пиво "У Нафтули".

Ресторан був місцем зустрічі богеми, там любив бувати Іван Франко

Після смерті Нафталі, його син Міхал (юрист за освітою) з 1901 року перетворив кнайпу в богемний заклад. Вона стала популярним місцем зустрічі музикантів, критиків, поетів з усього світу.

Там любив бувати Іван Франко, під час зустрічі зі своїм другом з Наддніпрянщини, знаним ученим та громадським діячем Сергієм Єфремовим, письменник вихваляв мід (алкогольний напій) з ресторану. "Нафтула має добрий мід, ось попробуєм — веселіш буде розмова", — сказав Іван Франко.

Іван Франко

Ба більше, існує версія, що у кнайпі "Під трьома коронами" Іван Франко справляв своє весілля . Втім, документальних підтверджень цього факту немає.

Живописці Братковський та Піотровський на замовлення Міхала розписали стіни закладу краєвидами Львова. До них, як писав один з тогочасних журналістів, "потягнулась гордовита дітвора чупринами і гучними голосами".

Реклама ресторану

На другому поверсі була кімнатка для зустрічей "мистецької еліти", яка могла там обговорити чергову театральні виставу, концерт, або ж книгу. Незаможні митці, які не мали достатньо грошей, розплачувались з власником своїми творами.

У ресторані часто бували такі відомі люди, як письменник Станіслав Пшибишевський, поет Ян Каспрович, австрійський намісник Казимир Бадені, професор консерваторії Станіслав Нев’ядомський. Бували у кнайпі і українські митці, зокрема Володимир Самійленко, Василь Стефаник та Лесь Мартович.

Що там зараз

На початку жовтня 2002 року на вулиці Шевській, 12, де був ресторан, стався обвал внутрішнього перекриття будинку. Станом на зараз будинок все ще перебуває на реставрації.

Будинок, де була ресторація, 2000 рік

