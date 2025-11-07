Чем угощали в популярном ресторане Львова, где любил бывать Иван Франко (фото)

Кнайпа была местом встречи тогдашней богемы

В далеком 1852 году во Львове открылся ресторан "У Нафтулы", где бывал выдающийся писатель, публицист, переводчик и общественный деятель Иван Франко. Заведение привлекало не только атмосферой, что создававали стенные росписи с видами Львова, но и вкусной кухней.

"Телеграф" рассказывает о львовской кнайпе "Под тремя коронами", которую львовяне называли просто "У Нафтулы", по имени владельца заведения Нафтали Тепфера. Кнайпа была одновременно и кафе, и рестораном.

Заведение располагалось на улице Трибунальской (современная ул. Шевская 12). Сразу после открытия оно стало очень популярно, поскольку у Нафталы можно было вкусно и недорого поесть. Ресторан славился хорошим обслуживанием и большим разнообразием блюд на любой кошелек.

Нафтула на пороге своего ресторана

Чем угощали "У Нафтулы"

В газете "Дело" от 17 февраля 1901 рассказали о меню ресторана "У Нафтулы". Цены в кронах, потому что Львов в то время входил в состав Австро-Венгерской империи. На языке оригинала:

Печеня вепрова з капустою – 15 крн;

сікані легки (легені) – 12 крн;

флячки (страва зі шлунка) – 12 крн,

ніжка теляча з хріном – 10 крн,

ковбаска з хріном – 5 крн;

кавяр (риб'яча ікра, засоленазі спеціями) – 15 крн;

обід в абонаменті – 40 крн;

найліпше вино по найтаньших (найнижчих) цінах, почавши від 40 корон літра.

Дом по улице Шевской, 10, начало XX в., слева видна часть вывески кнайпы Тепферов

Постоянные гости особо отмечали флячки: "Якісь 12 корон і, як то кажуть, ґемба в небі". Также в городе ходили легенды о колбасках, бигосе и пиленском пиве "У Нафтулы".

Ресторан был местом встречи богемы, там любил бывать Иван Франко

После смерти Нафтали его сын Михал (юрист по образованию) с 1901 года превратил кнайпу в богемное заведение. Она стала популярным местом встречи музыкантов, критиков, поэтов со всего мира.

Там любил бывать Иван Франко, во время встречи со своим другом из Приднепровья, известным ученым и общественным деятелем Сергеем Ефремовым, писатель восхвалял мід (алкогольный напиток) из ресторана. "Нафтула має добрий мід, ось попробуєм — веселіш буде розмова", — сказал Иван Франко.

Иван Франко

Более того, существует версия, что в кнайпе "Под тремя коронами" Иван Франко отмечал свою свадьбу. Впрочем, документальных подтверждений этого факта нет.

Живописцы Братковский и Пиотровский по заказу Михала расписали стены заведения пейзажами Львова. К ним, как писал один из журналистов, "потянулась надменная детвора хохотами и громкими голосами".

Реклама ресторана

На втором этаже была комнатка для встреч "художественной элиты", которая могла там обсудить очередное театральное представление, концерт, или книгу. Бедные деятели искусств, не имевшие достаточно денег, расплачивались с владельцем своими произведениями.

В ресторане часто бывали такие известные люди как писатель Станислав Пшибышевский, поэт Ян Каспрович, австрийский наместник Казимир Бадени, профессор консерватории Станислав Невядомский. Бывали в кнайпе и украинские художники, в частности, Владимир Самойленко, Василий Стефаник и Лесь Мартович.

Что там сейчас

В начале октября 2002 года на улице Шевской, 12, где находился ресторан, произошел обвал внутреннего перекрытия дома. По состоянию на данный момент дом все еще находится на реставрации.

Дом, где был ресторан, 2000 год

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел культовый ресторан "Дубки" в Киеве и чем там угощали.