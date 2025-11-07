Рус

Сміття тепер пахне? Пакети із запахом захопили українців, де їх купити

Вікторія Козар
Сміттєвий пакет
Сміттєвий пакет.

Такі пакети може дозволити собі кожен

Українці часто діляться цікавими лайфхаками і знахідками у мережі. Цього разу користувачка показала незвичні сміттєві пакети. Також ми розповідали, як висушити волосся, коли вимкнули світло.

У соцмережі Threads користувачка поділилась, що придбала пакети для сміття з ароматом ванілі. Вони мають світло-жовтий відтінок. Дівчина зазначила, що залишилась задоволеною. Також користувачка додала, що окрім ванілі, ще можна придбати пакети з ароматом полуниці та лаванди.

Користувачі мережі по-різному зреагували на таку новинку для побуту. Деякі здивувалися, а інші поцікавилися, де можна придбати такі ароматні пакети та за яку ціну.

  • "Напевно, шалений аромат. Зараз сміття + ваніль або лаванда. Пахне божественно".
  • "Здавай точку, де взяла".
  • "З полуницею топ".
  • "У нас такі є".
Пакети з ароматами продаються у магазині "Аврора". Наприклад, з ароматом лаванди чи ванілі коштують 34 гривні, а от з ароматом суниці — 49 гривень.

Пакети з ароматом лаванди за ціною 34 гривні, скриншот з мережі
Пакети з ароматом ванілі за ціною 34 гривні, скриншот з мережі
Пакети з ароматом суниці, за ціною 34 гривні, скриншот з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко висушити постільну білизну, коли немає світла. Це простіше, ніж ви думали.

