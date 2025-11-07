Сміття тепер пахне? Пакети із запахом захопили українців, де їх купити

Такі пакети може дозволити собі кожен

Українці часто діляться цікавими лайфхаками і знахідками у мережі. Цього разу користувачка показала незвичні сміттєві пакети. Також ми розповідали, як висушити волосся, коли вимкнули світло.

У соцмережі Threads користувачка поділилась, що придбала пакети для сміття з ароматом ванілі. Вони мають світло-жовтий відтінок. Дівчина зазначила, що залишилась задоволеною. Також користувачка додала, що окрім ванілі, ще можна придбати пакети з ароматом полуниці та лаванди.

Користувачка придбала ароматні пакети, скриншот з Threads

Користувачі мережі по-різному зреагували на таку новинку для побуту. Деякі здивувалися, а інші поцікавилися, де можна придбати такі ароматні пакети та за яку ціну.

"Напевно, шалений аромат. Зараз сміття + ваніль або лаванда. Пахне божественно".

Скриншот з Threads

"Здавай точку, де взяла".

Скриншот з Threads

"З полуницею топ".

Скриншот з Threads

"У нас такі є".

Скриншот з Threads

Пакети з ароматами продаються у магазині "Аврора". Наприклад, з ароматом лаванди чи ванілі коштують 34 гривні, а от з ароматом суниці — 49 гривень.

Пакети з ароматом лаванди за ціною 34 гривні, скриншот з мережі

Пакети з ароматом ванілі за ціною 34 гривні, скриншот з мережі

Пакети з ароматом суниці, за ціною 34 гривні, скриншот з мережі

