Сміття тепер пахне? Пакети із запахом захопили українців, де їх купити
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Такі пакети може дозволити собі кожен
Українці часто діляться цікавими лайфхаками і знахідками у мережі. Цього разу користувачка показала незвичні сміттєві пакети. Також ми розповідали, як висушити волосся, коли вимкнули світло.
У соцмережі Threads користувачка поділилась, що придбала пакети для сміття з ароматом ванілі. Вони мають світло-жовтий відтінок. Дівчина зазначила, що залишилась задоволеною. Також користувачка додала, що окрім ванілі, ще можна придбати пакети з ароматом полуниці та лаванди.
Користувачі мережі по-різному зреагували на таку новинку для побуту. Деякі здивувалися, а інші поцікавилися, де можна придбати такі ароматні пакети та за яку ціну.
- "Напевно, шалений аромат. Зараз сміття + ваніль або лаванда. Пахне божественно".
- "Здавай точку, де взяла".
- "З полуницею топ".
- "У нас такі є".
Пакети з ароматами продаються у магазині "Аврора". Наприклад, з ароматом лаванди чи ванілі коштують 34 гривні, а от з ароматом суниці — 49 гривень.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко висушити постільну білизну, коли немає світла. Це простіше, ніж ви думали.