Что строго нельзя делать в праздник 10 ноября, чтобы не остаться без денег и удачи

Узнайте, что сегодня нельзя делать, чтобы не остаться в нищете

В понедельник, 10 ноября, христиане восточного обряда чтят память апостолов от 70-ти Ераста, Иродиона и других святых. До смены церковного календаря на новоюлианский стиль мучеников в Украине поминали 23 ноября.

Ераст происходил из знатного рода и занимал должность городского эконома в Коринфе. Услышав от апостола Павла проповедь о Боге, Ераст уверовал и вскоре отправился вместе с ним в Иерусалим, где принял сан священника. Иродион был родственником и учеником апостола Павла, стал епископом в Патрасе и посвятил свою жизнь служению Господу. За непоколебимую веру он был арестован и принял мученическую смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.

Одной из традиций народного праздника 10 ноября — Родионов день — было освящение хлеба и соли. После этого их отдавали скоту. Наши предки верили, что это убережет животных от болезней в зимний период.

Что нельзя делать 10 ноября

Одалживать деньги и самим брать в долг — к нищете.

Отправляться в путешествие — оттуда можно не вернуться.

Фото: freepik

Делать подарки — с ними можно "подарить" свою удачу и везение.

Народные приметы 10 ноября

Воробьи громко поют — к скорому потеплению.

Выпало много снега — зима будет теплой.

Много грязи на дороге — к морозной зиме.

У кого именины 10 ноября

Сегодня именины празднуют Александр, Борис, Анна, Денис, Константин, Ольга и Николай.

Праздники и события 10 ноября

Международный день бухгалтерии (Международный день бухгалтера)

Международный день вышивальщиц

Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development)

Всемирный день молодёжи (World Youth Day)

Всемирный день сирот (World Orphans Day)

Всемирный день усыновления (World Adoption Day)

Напомним, что в Украине начал править ноябрь. Ранее "Телеграф" писал, какие праздники и сколько выходных будет в этом месяце.