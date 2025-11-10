Забудьте про вологу на вікнах: простий трюк допоможе впоратися із цим за лічені хвилини

Щоб не було конденсату, важливо провітрювати приміщення

Конденсат на вікнах у холодні сезони стає причиною виникнення грибка. Тому актуальним питанням стає, як позбутися цієї вологи.

Конденсат на вікнах у холодні сезони утворюється через погану вентиляцію у приміщенні, перепади температур між внутрішньою та зовнішньою сторонами скла та високу вологість. Користувач мережі поділився лайфхаком на платформі Reddit, як він усуває конденсат на вікнах.

Конденсат на вікнах, фото з Reddit

Для того, щоб позбутися вологи, треба використати один простий засіб. Йдеться про звичайний засіб для миття посуду. Треба лише протерти вікна зсередини засобом таким чином, щоб залишився тоненький шар на поверхні. Тоді вікна не будуть "пітніти": "Щоосені я протираю вікна зсередини тонким шаром засобу для миття посуду. Не витирайте все, шар має залишитися. Це дуже змінило наш будинок".

Від вологи допоможе мийний засіб, скриншот з Reddit

Окрім цього, користувачі мережі рекомендують періодично провітрювати приміщення, щоб потрапляло свіже повітря. Також варто перевірити вентиляцію — наскільки добре працюють витяжки. Водночас під час готування їжі треба закривати кришки у каструлях, тому що випаровується гаряча вода, яка потім осідає парою на вікнах.

