Забудьте о влаге на окнах: простой трюк поможет справиться с этим за считанные минуты

Чтобы не было конденсата, важно проветривать помещение

Конденсат на окнах в холодные сезоны становится причиной появления грибка. Поэтому актуальным вопросом является, как избавиться от этой влаги.

Конденсат на окнах в холодные сезоны образуется из-за плохой вентиляции в помещении, перепадов температур между внутренней и внешней сторонами стекла и высокой влажности. Пользователь сети поделился лайфхаком на платформе Reddit, как он устраняет конденсат на окнах.

Конденсат на окнах, фото с Reddit

Для того чтобы избавиться от влаги, нужно использовать одно простое средство. Речь идет об обычном средстве для мытья посуды. Надо протереть окна изнутри таким средством так, чтобы остался тонкий слой на поверхности. Тогда окна не будут "потеть": "Каждую осень я протираю окна изнутри тонким слоем средства для мытья посуды. Не вытирайте все, слой должен остаться. Это очень изменило наш дом".

От влаги поможет моющее средство, скриншот из Reddit

Кроме этого, пользователи сети рекомендуют периодически проветривать помещение, чтобы попадал свежий воздух. Также следует проверить вентиляцию – насколько хорошо работают вытяжки. Во время приготовления пищи нужно закрывать крышки в кастрюлях, так как испаряется горячая вода, которая затем оседает паром на окнах.

