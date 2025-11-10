Це місце дуже любили діти: як виглядало кафе "Колобок" у Дніпрі
У "Колобці" був великий асортимент десертів та живий куточок
У центрі Дніпра, навпроти світломузичного фонтана біля Театру опери та балету, за радянських часів працювало дитяче кафе "Колобок". Цей заклад став одним із найулюбленіших місць відпочинку містян — сюди приходили не лише діти, а й дорослі. Для багатьох жителів міста "Колобок" став символом безтурботного дитинства, смачних тістечок та затишної атмосфери.
"Телеграф" пропонує згадати, як виглядав цей улюблений дітьми заклад і дізнатися, що з ним сталося.
"Колобок" відкрився на початку 1970-х років. У кафе подавали солодощі та повноцінні обіди — з першими та другими стравами. Але найбільше маленьких відвідувачів, звісно, приваблювала кондитерська вітрина: тут можна було вибрати тістечко "картопля", пісочні кошики з фруктами, кремові фігурки, торти, пампушки, фруктове желе та бісквіти. Трохи пізніше в "Колобку" з'явилася і барна стійка, де пропонували широкий вибір безалкогольних напоїв — від соків та газованої води до молочних коктейлів та морозива.
Інтер'єр кафе був продуманий до дрібниць. У залі були живий куточок з папугами та знаходилася невелика штучна водойма із золотими рибками, за якими любили спостерігати діти. Годувати чи ловити рибок, щоправда, було суворо заборонено. При цьому деякі відвідувачі залишали у водоймі монетки.
Для маленьких відвідувачів стояли окремі столики, але можна було сісти й разом із дорослими. Стіни прикрашали яскраві розписи на дитячі теми – звірі, квіти, краєвиди.
Дніпряни також згадують, що в дуплі дерева біля "Колобка" жила білка, яка іноді вибігала на ґанок кафе, чим теж тішила дітей.
Але заклад проіснував не надто довго. "Колобок" закрився на початку 90-х років. За інформацією адміністратора Facebook-спільноти "Мій рідний Дніпро" Hans Kalinin, на місці кафе з’явився один із перших у місті відеосалонів, відкритий відомим журналістом та заслуженим працівником культури України Валерієм Мякотенком, якого мешканці міста знали під прізвиськом "Борода".
Пізніше, після реконструкції приміщення за проєктом архітектора Валерія Славінського, тут відкрився італійський ресторан "Ріальто". Попри досить високі ціни, ресторан мав успіх і пропрацював до початку 2000-х років.
Після закриття ресторану приміщення орендували різноманітні організації. Наразі у будівлі колишнього кафе "Колобок" розташоване відділення Raiffeisen Bank Aval.
