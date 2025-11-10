Це місце дуже любили діти: як виглядало кафе "Колобок" у Дніпрі

У "Колобці" був великий асортимент десертів та живий куточок

У центрі Дніпра, навпроти світломузичного фонтана біля Театру опери та балету, за радянських часів працювало дитяче кафе "Колобок". Цей заклад став одним із найулюбленіших місць відпочинку містян — сюди приходили не лише діти, а й дорослі. Для багатьох жителів міста "Колобок" став символом безтурботного дитинства, смачних тістечок та затишної атмосфери.

"Телеграф" пропонує згадати, як виглядав цей улюблений дітьми заклад і дізнатися, що з ним сталося.

"Колобок" відкрився на початку 1970-х років. У кафе подавали солодощі та повноцінні обіди — з першими та другими стравами. Але найбільше маленьких відвідувачів, звісно, приваблювала кондитерська вітрина: тут можна було вибрати тістечко "картопля", пісочні кошики з фруктами, кремові фігурки, торти, пампушки, фруктове желе та бісквіти. Трохи пізніше в "Колобку" з'явилася і барна стійка, де пропонували широкий вибір безалкогольних напоїв — від соків та газованої води до молочних коктейлів та морозива.

"Колобок" було єдиним дитячим кафе у місті. Фото Hans Kalinin

Інтер'єр кафе був продуманий до дрібниць. У залі були живий куточок з папугами та знаходилася невелика штучна водойма із золотими рибками, за якими любили спостерігати діти. Годувати чи ловити рибок, щоправда, було суворо заборонено. При цьому деякі відвідувачі залишали у водоймі монетки.

Для маленьких відвідувачів стояли окремі столики, але можна було сісти й разом із дорослими. Стіни прикрашали яскраві розписи на дитячі теми – звірі, квіти, краєвиди.

Стіни у "Колобці" були розписані дитячими зображеннями. Фото Hans Kalinin

Дніпряни також згадують, що в дуплі дерева біля "Колобка" жила білка, яка іноді вибігала на ґанок кафе, чим теж тішила дітей.

Але заклад проіснував не надто довго. "Колобок" закрився на початку 90-х років. За інформацією адміністратора Facebook-спільноти "Мій рідний Дніпро" Hans Kalinin, на місці кафе з’явився один із перших у місті відеосалонів, відкритий відомим журналістом та заслуженим працівником культури України Валерієм Мякотенком, якого мешканці міста знали під прізвиськом "Борода".

Ресторан "Ріальто" у Дніпрі. Фото Pavlo Slavinskyi

Пізніше, після реконструкції приміщення за проєктом архітектора Валерія Славінського, тут відкрився італійський ресторан "Ріальто". Попри досить високі ціни, ресторан мав успіх і пропрацював до початку 2000-х років.

У приміщенні, де раніше працював "Колобок", тепер працює банк

Після закриття ресторану приміщення орендували різноманітні організації. Наразі у будівлі колишнього кафе "Колобок" розташоване відділення Raiffeisen Bank Aval.

