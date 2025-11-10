Рус

"В хлорку впала?": українці обговорюють незвичну ворону, яку помітили в Києві (фото)

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Автор
Біла ворона в Києві
Біла ворона в Києві. Фото Колаж "Телеграфу"

Українці здивувалися через рідкісне забарвлення ворони

У Києві знову помітили білу ворону, яка вважається рідкісним видом цих птахів. Вона пересувалась по піску між осіннім листям.

Відео рідкісного птаха поширили у телеграм-каналі "Твій Київ". Білу ворону помітили в районі Оболоні.

Біла ворона

У коментарях під роликом користувачі мережі зробили компліменти вороні, відзначаючи її незвичне забарвлення. Дехто припустив, що пташка впала у місткість із хлоркою, тому стала білою. А інші користувачі написали, що ворона посивіла від непростого життя в Україні.

  • "Модниця-красуня".
Білу ворону помітили в Києві
Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"
  • "Така красуня, гарненька".
Біла ворона реакції
Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"
  • "Гарнюня".
Білій вороні зробили компліменти
Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"
  • "Кожен ранок літає поруч, неймовірна".
Що пишуть про білих ворон
Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"
  • "Ворони вже посивіли від такого життя".
Біла ворона реакції
Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"
  • "В хлорку впала?".
Біла ворона як реагують люди
Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"

Цікаво, що білі ворони трапляються вкрай рідко. Причиною такого забарвлення є генетичні зміни, зокрема альбінізм або лейкізм. Альбіноси не мають пігменту меланіну, тому у них біле пір’я й червоні очі. А у птахів із лейкізмом пігменту немає частково. Тому їхнє оперення може бути плямистим, а очі — блакитними.

Реакції українців на білу ворону
Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"

Раніше "Телеграф" розповідав про рідкісного "орла в чоботях", якого помітили на Дніпропетровщині. Він вважається найменшим в Україні.

