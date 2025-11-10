"В хлорку впала?": українці обговорюють незвичну ворону, яку помітили в Києві (фото)

Українці здивувалися через рідкісне забарвлення ворони

У Києві знову помітили білу ворону, яка вважається рідкісним видом цих птахів. Вона пересувалась по піску між осіннім листям.

Відео рідкісного птаха поширили у телеграм-каналі "Твій Київ". Білу ворону помітили в районі Оболоні.

Біла ворона

У коментарях під роликом користувачі мережі зробили компліменти вороні, відзначаючи її незвичне забарвлення. Дехто припустив, що пташка впала у місткість із хлоркою, тому стала білою. А інші користувачі написали, що ворона посивіла від непростого життя в Україні.

"Модниця-красуня".

Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"

"Така красуня, гарненька".

Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"

"Гарнюня".

Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"

"Кожен ранок літає поруч, неймовірна".

Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"

"Ворони вже посивіли від такого життя".

Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"

"В хлорку впала?".

Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"

Цікаво, що білі ворони трапляються вкрай рідко. Причиною такого забарвлення є генетичні зміни, зокрема альбінізм або лейкізм. Альбіноси не мають пігменту меланіну, тому у них біле пір’я й червоні очі. А у птахів із лейкізмом пігменту немає частково. Тому їхнє оперення може бути плямистим, а очі — блакитними.

Скриншот з телеграм-каналу "Твій Київ"

