"В хлорку впала?": українці обговорюють незвичну ворону, яку помітили в Києві (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українці здивувалися через рідкісне забарвлення ворони
У Києві знову помітили білу ворону, яка вважається рідкісним видом цих птахів. Вона пересувалась по піску між осіннім листям.
Відео рідкісного птаха поширили у телеграм-каналі "Твій Київ". Білу ворону помітили в районі Оболоні.
У коментарях під роликом користувачі мережі зробили компліменти вороні, відзначаючи її незвичне забарвлення. Дехто припустив, що пташка впала у місткість із хлоркою, тому стала білою. А інші користувачі написали, що ворона посивіла від непростого життя в Україні.
- "Модниця-красуня".
- "Така красуня, гарненька".
- "Гарнюня".
- "Кожен ранок літає поруч, неймовірна".
- "Ворони вже посивіли від такого життя".
- "В хлорку впала?".
Цікаво, що білі ворони трапляються вкрай рідко. Причиною такого забарвлення є генетичні зміни, зокрема альбінізм або лейкізм. Альбіноси не мають пігменту меланіну, тому у них біле пір’я й червоні очі. А у птахів із лейкізмом пігменту немає частково. Тому їхнє оперення може бути плямистим, а очі — блакитними.
Раніше "Телеграф" розповідав про рідкісного "орла в чоботях", якого помітили на Дніпропетровщині. Він вважається найменшим в Україні.