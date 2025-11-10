Укр

"В хлорку упала?": украинцы обсуждают необычную ворону, которую заметили в Киеве (фото)

Виктория Козар
Белая ворона в Киеве
Белая ворона в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинцы удивились из-за редкой окраски вороны

В Киеве снова заметили белую ворону, которая считается редким видом этих птиц. Она передвигалась по песку между осенними листьями.

Видео редкой птицы распространили в телеграм-канале "Твой Киев". Белую ворону заметили в районе Оболони.

Белая ворона

В комментариях под роликом пользователи сети сделали комплименты вороне, отмечая ее необычную окраску. Некоторые предположили, что птичка упала в емкость с хлоркой, поэтому стала белой. А другие пользователи написали, что ворона поседела от непростой жизни в Украине.

  • "Модница-красавица".
Белую ворону заметили в Киеве
  • "Такая красотка, хорошенькая".
Белая ворона реакции
  • "Красивая".
Белой вороне сделали комплименты
  • "Каждое утро летает рядом, невероятная".
Что пишут о белых воронах
  • "Вороны уже поседели от такой жизни".
Белая ворона реакции
  • "В хлорку упала?".
Белая ворона как реагируют люди
Интересно, что белые вороны встречаются крайне редко. Причиной такой окраски являются генетические изменения, в частности альбинизм или лейкизм. Альбиносы не имеют пигмента меланина, поэтому у них белые перья и красные глаза. А у птиц с лейкизмом пигмент отсутствует частично. Поэтому их оперение может быть пятнистым, а глаза — голубыми.

Реакции украинцев на белую ворону
Ранее "Телеграф" рассказывал о редком "орле в сапогах", который был замечен на Днепропетровщине. Он считается самым маленьким в Украине.

#Украина #Киев #Птица #Ворона