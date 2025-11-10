"В хлорку упала?": украинцы обсуждают необычную ворону, которую заметили в Киеве (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы удивились из-за редкой окраски вороны
В Киеве снова заметили белую ворону, которая считается редким видом этих птиц. Она передвигалась по песку между осенними листьями.
Видео редкой птицы распространили в телеграм-канале "Твой Киев". Белую ворону заметили в районе Оболони.
В комментариях под роликом пользователи сети сделали комплименты вороне, отмечая ее необычную окраску. Некоторые предположили, что птичка упала в емкость с хлоркой, поэтому стала белой. А другие пользователи написали, что ворона поседела от непростой жизни в Украине.
- "Модница-красавица".
- "Такая красотка, хорошенькая".
- "Красивая".
- "Каждое утро летает рядом, невероятная".
- "Вороны уже поседели от такой жизни".
- "В хлорку упала?".
Интересно, что белые вороны встречаются крайне редко. Причиной такой окраски являются генетические изменения, в частности альбинизм или лейкизм. Альбиносы не имеют пигмента меланина, поэтому у них белые перья и красные глаза. А у птиц с лейкизмом пигмент отсутствует частично. Поэтому их оперение может быть пятнистым, а глаза — голубыми.
Ранее "Телеграф" рассказывал о редком "орле в сапогах", который был замечен на Днепропетровщине. Он считается самым маленьким в Украине.