"В хлорку упала?": украинцы обсуждают необычную ворону, которую заметили в Киеве (фото)

Украинцы удивились из-за редкой окраски вороны

В Киеве снова заметили белую ворону, которая считается редким видом этих птиц. Она передвигалась по песку между осенними листьями.

Видео редкой птицы распространили в телеграм-канале "Твой Киев". Белую ворону заметили в районе Оболони.

Белая ворона

В комментариях под роликом пользователи сети сделали комплименты вороне, отмечая ее необычную окраску. Некоторые предположили, что птичка упала в емкость с хлоркой, поэтому стала белой. А другие пользователи написали, что ворона поседела от непростой жизни в Украине.

"Модница-красавица".

Скриншот с телеграм-канала "Твой Киев"

"Такая красотка, хорошенькая".

Скриншот с телеграм-канала "Твой Киев"

"Красивая".

Скриншот с телеграм-канала "Твой Киев"

"Каждое утро летает рядом, невероятная".

Скриншот с телеграм-канала "Твой Киев"

"Вороны уже поседели от такой жизни".

Скриншот с телеграм-канала "Твой Киев"

"В хлорку упала?".

Скриншот с телеграм-канала "Твой Киев"

Интересно, что белые вороны встречаются крайне редко. Причиной такой окраски являются генетические изменения, в частности альбинизм или лейкизм. Альбиносы не имеют пигмента меланина, поэтому у них белые перья и красные глаза. А у птиц с лейкизмом пигмент отсутствует частично. Поэтому их оперение может быть пятнистым, а глаза — голубыми.

Скриншот с телеграм-канала "Твой Киев"

Ранее "Телеграф" рассказывал о редком "орле в сапогах", который был замечен на Днепропетровщине. Он считается самым маленьким в Украине.