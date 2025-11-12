Сміттєвий пакет, плівка і не тільки: іноземці розповіли, як майже безкоштовно утеплити вікна

Захистити вікна від протягів можна без сильних витрат

В умовах постійних відключень електроенергії будинки швидко остигають, а протяги з вікон значно підсилюють холод. Але є прості та недорогі способи, які допоможуть захистити приміщення та зберегти тепло.

У Facebook-групі "Homemaking Tips" іноземці поділилися лайфхаками, як можна захистити вікна від протягів. Вам знадобиться мінімум зусиль та витрат.

Як швидко утеплити вікна взимку

Щоб позбутися протягів, іноземці радять використовувати сміттєві пакети, пластикові та пухирчасті плівки, фольгу, картон, газети та навіть ковдри. Більшість із цих засобів точно знайдеться у вас завжди під рукою.

Сміттєві пакети є одним із найпростіших і найдоступніших варіантів. Їх достатньо закріпити на рамці за допомогою скотчу, по обидва боки, щоб зменшити потік холодного повітря. Але це тимчасове рішення, оскільки матеріал швидко рветься.

З цією метою можна використовувати й пластикову плівку, яку наклеюють на віконну раму за допомогою спеціального скотчу і потім злегка прогрівають феном, щоб матеріал натягнувся і прилип до поверхні. Цей спосіб довговічніший, ніж пакет, і створює більш надійне герметичне покриття.

Як захистити вікна від протягів

Також захистити вікна від протягів допоможе фольга, особливо якщо використовувати її з газетами. Папір використовуйте як ущільнювач, заповніть ним щілини, а фольгу накладайте зверху газет між шарами — вона відображатиме теплове випромінювання назад у кімнату і допоможе зберегти тепло в будинку.

Якщо немає вищеперелічених матеріалів, то використовуйте пухирчасту плівку. Її можна збризкати водою, щоб вона легко прилипла до скла. Це найпростіший спосіб зменшити втрату тепла.

Спробуйте пухирчасту плівку. Легко збризкайте вікно водою — вона прилипне. Знімайте коли більше не потрібна. пише один із користувачів

Захист від протягів

Більш надійним методом є картон від непотрібних коробок. Його потрібно приклеїти скотчем до віконної рами, намагаючись повністю закрити всі щілини та простір між рамою та склом. Для додаткової теплоізоляції зверху можна накрити вікно пластиковою плівкою або старою ковдрою.

Я подвоїв шар картону і приклеїв його скотчем до віконної рами, а потім накрив всю поверхню пластиковим покриттям для вікон! Протягу немає! відзначив ще один користувач

Щоб не замерзнути в холод, можна знайти недорогі способи утримати тепло в будинку. Раніше ми писали детальніше про те, як зігрітися в морози.