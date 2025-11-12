Тут купалися взимку просто неба та стрибали з триметрової вишки: який вигляд мав легендарний міський басейн в Ужгороді
Відкритий басейн "Спартак" в Ужгороді — це більше, ніж просто спортивний об’єкт
У кожному місті є місця, які назавжди залишаються у пам’яті жителів — вони пов’язані з теплими спогадами дитинства, спортивними досягненнями чи просто безтурботним відпочинком. В Ужгороді таким місцем довгі роки був відкритий басейн "Спартак" — невіддільна частина міської історії та улюблена локація для багатьох поколінь ужгородців. Тут тренувалися професійні спортсмени, проходили змагання, а у вихідні приходили сім’ї з дітьми, щоб провести час на свіжому повітрі.
За одними даними "Спартак" побудували в 1929 році, але за інформацією "Про Захід", будівельні роботи почалися тільки в 1937 році. Керував роботами архітектор Шандор Ковош.
На першому поверсі будівлі облаштували, крім зручних роздягалень, ще й невеликий ресторан з кав’ярнею, що виходила до тінистого міського парку. Воду в басейн набирали насосом зі спеціально збудованого бетонного колодязя у парку, очищали її та підігрівали. Щоб набрати повний басейн води, системі було потрібно 9 годин. Урочисте відкриття басейну відбулося 10 липня 1938 року.
Басейн не припиняв роботи у роки війни. У радянський період "Спартак" залишався популярним громадським та спортивним об’єктом. У будні тут займалися плавці та ватерполісти, а на вихідних басейн відкривався для всіх охочих. Ужгородці згадують, що поруч був круглий дитячий басейн, а навколо — доглянуті газони, де можна було відпочивати на сонці.
Ще одні яскраві спогади пов’язані із зимовими купаннями. Після встановлення котельні басейн став працювати і взимку: спортсмени та аматори плавання виходили прямо з роздягальні у теплу воду, над якою кружляв сніг. Атмосфера була по-справжньому особливою. На території "Спартака" була триметрова вишка та дві півтораметрові — тут проходили міжнародні змагання з водного поло та плавання.
З роками історичний басейн втратив своє первісне значення. У 2009 році об’єкт перейшов у приватну власність, а на його місці сьогодні працює аквапарк "Аква Ріо Парк".
