Натріть цим вікна, щоби більше не страждати від конденсату. Британка показала простий трюк (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Автор
Конденсат на вікнах Новина оновлена 13 листопада 2025, 21:29
Конденсат на вікнах. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей засіб є на кухні кожного українця

Утворення конденсату на пластикових вікнах — часта проблема, яка може призвести до різних неприємностей, від запотівання скла до появи плісняви. На щастя, є безліч способів позбавитися конденсату без великих витрат.

Конденсат виникає, коли тепле та вологе повітря всередині приміщення стикається з холодною поверхнею скла, через що на ній утворюються краплі води. Британська блогерка з ніком Dan_Homelife поділилася простим розв'язанням сезонної проблеми.

Як позбутися конденсату

Щоб зменшити або повністю уникнути появи конденсату, можна використовувати звичайний засіб для миття посуду. Щоб скористатися цим лайфхаком, потрібно лише:

  • Нанести невелику кількість засобу на суху тканину.
  • Рівномірно протерти скло.
  • Дати поверхні повністю висохнути.
Як відзначають експерти в матеріалі Express, мийний засіб містить поверхнево-активні речовини (ПАР), що знижують поверхневий натяг води. Завдяки цьому краплі не утворюються на склі, а розподіляються дуже тонкою невидимою плівкою.

До речі, мийний засіб звісно "дружить" із губками. Раніше "Телеграф" писав, як зробити дешевий аналог популярної, але дорогої губки для пилу.

