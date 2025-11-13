Натріть цим вікна, щоби більше не страждати від конденсату. Британка показала простий трюк (відео)

Цей засіб є на кухні кожного українця

Утворення конденсату на пластикових вікнах — часта проблема, яка може призвести до різних неприємностей, від запотівання скла до появи плісняви. На щастя, є безліч способів позбавитися конденсату без великих витрат.

Конденсат виникає, коли тепле та вологе повітря всередині приміщення стикається з холодною поверхнею скла, через що на ній утворюються краплі води. Британська блогерка з ніком Dan_Homelife поділилася простим розв'язанням сезонної проблеми.

Як позбутися конденсату

Щоб зменшити або повністю уникнути появи конденсату, можна використовувати звичайний засіб для миття посуду. Щоб скористатися цим лайфхаком, потрібно лише:

Нанести невелику кількість засобу на суху тканину.

Рівномірно протерти скло.

Дати поверхні повністю висохнути.

Як відзначають експерти в матеріалі Express, мийний засіб містить поверхнево-активні речовини (ПАР), що знижують поверхневий натяг води. Завдяки цьому краплі не утворюються на склі, а розподіляються дуже тонкою невидимою плівкою.

До речі, мийний засіб звісно "дружить" із губками. Раніше "Телеграф" писав, як зробити дешевий аналог популярної, але дорогої губки для пилу.