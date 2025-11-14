Навіть купляти нічого не потрібно: ця проста хитрість врятує вас від вологи на вікнах

Є простий лайфхак, як позбутися вологи на вікнах

Багато людей з настанням холодів зіштовхуються з проблемою конденсату на вікнах. Це може зіпсувати фурнітуру вікон і спричинити грибок, тож важливо позбутися вологи.

Конденсат на вікнах з'являється через перепади температур: у приміщенні тепло, а на вулиці — холодно. Також у вас може буде погана вентиляція. Користувач мережі на платформі Reddit поділився своїм досвідом боротьби з конденсатом.

Як позбутися конденсату на вікнах

Аби волога зникла, не варто залишати вікна відкритими на довгий час, адже тоді швидко стає холодно. Натомість потрібно відкрити два вікна на короткий час, наприклад на 5 хвилин. Оберіть два вікна, які розташовані далеко одне від одного, щоб утворився протяг.

Користувач мережі поділився лайфхаком щодо конденсату, скриншот із сайту Reddit

Одне може бути розміщене внизу, а інше — зверху, або одне — спереду, а інше позаду — кімнати. Також можна відкрити вікна у різних кімнатах. Водночас слід відчинити двері у кімнаті, щоб з'явилась циркуляція повітря. Однак не забудьте щось підкласти під двері, бо через протяг вони можуть грюкнути, закриваючись. Наостанок, купіть вологомір і подивіться, чи змінюється рівень вологи у приміщенні після таких дій.

