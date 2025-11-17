З Днем студентів 2025! Найкращі листівки та картинки українською

Не забудьте привітати зі святом друзів та близьких

Щороку 17 листопада святкується Міжнародний день студента – одне з важливих свят листопада. Це чудова нагода привітати всіх, хто навчається, займається наукою або бере активну участь у молодіжних проєктах.

Багато молодих людей запитують, чому 17 листопада святкується як День студента. Історія цього дня далеко не радісна – саме 17 листопада 1939 року в окупованій нацистами Чехії студенти стали жертвами масових репресій. Вони протестували проти важких умов життя під окупацією, за що багато хто був заарештований, депортований або страчений.

Сьогодні цей день сприймається не як день жалоби на згадку про загиблих, а як свято молодості — для всіх, хто прагне знань, розвитку та самовдосконалення. Не забудьте привітати своїх одногрупників та знайомих студентів з Міжнародним днем студента 2025. "Телеграф" підготував для вас красиві листівки та картинки, які можна відправити цього дня своїм друзям та близьким.

З Днем студентів 17 листопада: листівки і картинки

