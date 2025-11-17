Суворо не можна робити це у свято Григорія Чудотворця 17 листопада, щоб не згрішити

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна ходити у брудному і бути не розчесаним

Цього понеділка, на початку Різдвяного посту 2025, християни східного обряду в Україні вшановують святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського.

Григорій народився у сім’ї язичників і жив у III столітті у Малій Азії. Почувши випадково у проповіді ім’я Ісуса Христа, він прочитав Святе Євангеліє і вирішив прийняти хрещення.

Якось заздрісники спробували зганьбити Григорія: до нього підіслали блудницю, яка звинуватила його в гріху і зажадала плату за уявні послуги. Отримавши гроші за те, чого не було, жінка раптово впала в істериці. Григорій прочитав над нею молитву і вигнав бісів, які її мучили. Пізніше Григорія обрали єпископом Неокесарії. На цьому служінні він зробив безліч добрих справ: зцілював безнадійно хворих, примиряв ворогів і прославився даром творити чудеса.

У народі свято на честь Григорія Чудотворця називали Григорієм Зимоуказівником. За старовинними звичаями, 17 листопада наші пращури славили сонце. Вважалося, що цей обряд принесе удачу та добробут у новому році.

Що не можна робити 17 листопада

Сваритися, лаятись — до великих фінансових втрат.

Приміряти чужі обручки — до неприємностей.

Ходити у брудному одязі, бути невмитим і не розчесаним – це гріх цього дня.

Сваритися подружжям — загрожує швидким розривом.

Народні прикмети 17 листопада

Холодний день – вся зима буде холодною.

Теплий – зима буде м’якою.

Навколо Місяця видніється вінець – скоро буде покращення погоди.

У кого іменини 17 листопада

Сьогодні іменини святкують Григорій, Лазар, Михайло, Никон, Сергій та Андрій.

Свята та події 17 листопада

Міжнародний день студентів (International Students Day)

Міжнародний день недоношених дітей (World Prematurity Day)

Міжнародний день любителів пива "Гозе"

День захисту чорних котів та кішок

День домашнього хліба

