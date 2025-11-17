Рус

Суворо не можна робити це у свято Григорія Чудотворця 17 листопада, щоб не згрішити

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Григорій Чудотворець
Григорій Чудотворець. Фото Колаж "Телеграфу"

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна ходити у брудному і бути не розчесаним

Цього понеділка, на початку Різдвяного посту 2025, християни східного обряду в Україні вшановують святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського.

Григорій народився у сім’ї язичників і жив у III столітті у Малій Азії. Почувши випадково у проповіді ім’я Ісуса Христа, він прочитав Святе Євангеліє і вирішив прийняти хрещення.

Якось заздрісники спробували зганьбити Григорія: до нього підіслали блудницю, яка звинуватила його в гріху і зажадала плату за уявні послуги. Отримавши гроші за те, чого не було, жінка раптово впала в істериці. Григорій прочитав над нею молитву і вигнав бісів, які її мучили. Пізніше Григорія обрали єпископом Неокесарії. На цьому служінні він зробив безліч добрих справ: зцілював безнадійно хворих, примиряв ворогів і прославився даром творити чудеса.

У народі свято на честь Григорія Чудотворця називали Григорієм Зимоуказівником. За старовинними звичаями, 17 листопада наші пращури славили сонце. Вважалося, що цей обряд принесе удачу та добробут у новому році.

осінь сонце над полем
Фото: freepik

Що не можна робити 17 листопада

  • Сваритися, лаятись — до великих фінансових втрат.
  • Приміряти чужі обручки — до неприємностей.
  • Ходити у брудному одязі, бути невмитим і не розчесаним – це гріх цього дня.
  • Сваритися подружжям — загрожує швидким розривом.

Народні прикмети 17 листопада

  • Холодний день – вся зима буде холодною.
  • Теплий – зима буде м’якою.
  • Навколо Місяця видніється вінець – скоро буде покращення погоди.

У кого іменини 17 листопада

Сьогодні іменини святкують Григорій, Лазар, Михайло, Никон, Сергій та Андрій.

Свята та події 17 листопада

  • Міжнародний день студентів (International Students Day)
  • Міжнародний день недоношених дітей (World Prematurity Day)
  • Міжнародний день любителів пива "Гозе"
  • День захисту чорних котів та кішок
  • День домашнього хліба

Нагадаємо, що в Україні править листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Григорій Чудотворець