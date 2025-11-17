Суворо не можна робити це у свято Григорія Чудотворця 17 листопада, щоб не згрішити
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна ходити у брудному і бути не розчесаним
Цього понеділка, на початку Різдвяного посту 2025, християни східного обряду в Україні вшановують святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського.
Григорій народився у сім’ї язичників і жив у III столітті у Малій Азії. Почувши випадково у проповіді ім’я Ісуса Христа, він прочитав Святе Євангеліє і вирішив прийняти хрещення.
Якось заздрісники спробували зганьбити Григорія: до нього підіслали блудницю, яка звинуватила його в гріху і зажадала плату за уявні послуги. Отримавши гроші за те, чого не було, жінка раптово впала в істериці. Григорій прочитав над нею молитву і вигнав бісів, які її мучили. Пізніше Григорія обрали єпископом Неокесарії. На цьому служінні він зробив безліч добрих справ: зцілював безнадійно хворих, примиряв ворогів і прославився даром творити чудеса.
У народі свято на честь Григорія Чудотворця називали Григорієм Зимоуказівником. За старовинними звичаями, 17 листопада наші пращури славили сонце. Вважалося, що цей обряд принесе удачу та добробут у новому році.
Що не можна робити 17 листопада
- Сваритися, лаятись — до великих фінансових втрат.
- Приміряти чужі обручки — до неприємностей.
- Ходити у брудному одязі, бути невмитим і не розчесаним – це гріх цього дня.
- Сваритися подружжям — загрожує швидким розривом.
Народні прикмети 17 листопада
- Холодний день – вся зима буде холодною.
- Теплий – зима буде м’якою.
- Навколо Місяця видніється вінець – скоро буде покращення погоди.
У кого іменини 17 листопада
Сьогодні іменини святкують Григорій, Лазар, Михайло, Никон, Сергій та Андрій.
Свята та події 17 листопада
- Міжнародний день студентів (International Students Day)
- Міжнародний день недоношених дітей (World Prematurity Day)
- Міжнародний день любителів пива "Гозе"
- День захисту чорних котів та кішок
- День домашнього хліба
