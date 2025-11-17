"Хоч трактор не угнала". Лисичка вкрала сокиру в фермерів та стала зіркою мережі (відео)

Вчинок рудої справив враження та викликав хвилю жартів

Лисиця вкрала у фермера сокиру та побігла з нею у ліс. Лисиці на вулицях українських міст вже нікого не дивують, але цей вчинок хижака дійсно вразив.

Відео епічної крадіжки сокири опублікував користувач TikTok з ніком oleksander_007. Фермер їхав трактором по полю та побачив на дорозі перед собою лисицю. Чоловік кинув сокиру, щоб відігнати тварину. Але та не лише не злякалася, але схопила сокиру та почала тікати. Фермер вискочив з трактора та погнався за твариною, але не догнав — лисиця втекла, міцно тримаючи інструмент у зубах.

Відео стало дуже популярним — не щодня побачиш, як лисиця краде сокиру. Жартують, що в ліс тепер не ногою, пишуть, що інструмент міг знадобитися рудій на подарунок бобру. Також сміються, що фермеру ще пощастило — виманивши його з трактора, лиси могли вкрасти й сам трактор. Ось деякі з коментарів:

Кидатися сокирою в лисицю, така собі ідея, лисиця без сокири була безпечнішою

Пощастило. Зазвичай одна лисиця виманює, а інша за руль і погнала

Бобру на день народження подарунок є

Не залишайте трактора без нагляду, бо і його втащить

Добре шо вона назад не кинула

От і піди тепер до лісу, коли там лис з сокирою

У нас по такій же схемі танк угнали

Доки побіг за сокирою, трактор вже поїхав до лисячої нори

Чому лисиця могла вкрасти сокиру

Є кілька пояснень такій поведінці лисиці. Сокира, що летить, могла бути сприйнята твариною як здобич або щось цікаве. У дикій природі, коли лисиця щось знаходить та хоче дослідити — вона схопить і втече. Також руда могла подумати, що це щось їстівне.

Інша версія — лисиця могла сприйняти це як напад. Захисна реакція — схопити предмет і втекти. Тварина могла вирішити, що сокиру варто забрати, щоб обеззброїти нападника та уникнути небезпеки.

Раніше провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь, розповів "Телеграфу" що робити, якщо ви зустріли лисицю в лісі під час збори грибів, чи прогулянки. Якщо тварина просто йде повз, хвилюватися не варто. Але якщо вона прямує до вас, демонструючи агресію, це ознака, що тварина має сказ.