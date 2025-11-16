"Понаїхали". У парку Харкова побачили знайомих тварин у "екзотичному" вбранні (відео)

Руді білки на зиму змінюють колір хутра

У центральному парку Харкова помітили вивірок незвичного забарвлення. Дві білки вимагали ласощів від людей.

Білки є постійними жителями харківського міському парку. Про зустріч із ними розповіли на одному з телеграм-каналів.

"Білочки в Центральному парку готують зимові запаси", — йдеться в описі під відео.

У ньому дві прудкі красуні наввипередки намагалися схопити горішки, якими їх частували відвідувачі. Утім, саме ці білки відрізнялися від звичних для нас рудих пухнастохвостих своїм "дивним" темним кольором хутра.

У коментарях також відзначили, що білка явно "не місцева".

Проте напередодні зими руді білки змінюють свої шубки на сірі. Це допомагає тваринам краще маскуватися серед безбарвних гілок дерев та захищатися від хижаків. Крім того, зимова шубка є густішою та пухнастішою та ліпше захищає від холодів.

