Тренував національну збірну та створив найжорстокішу банду Києва 90-х: ким був авторитет "Череп"

Колишній "бригадир" київської ОЗГ 90-х був відомим спортивним тренером і загинув на початку нульових

У сучасній історії Києва рідко знайдеться персонаж настільки суперечливий і багатогранний, як Ігор Ткаченко. Його життя – це неймовірне переплетення спортивної кар’єри та кримінальної слави.

Постать "Черепа" досі обростає міфами, жорстким фольклором дев’яностих і нерозв'язаними питаннями – ким насправді був Ігор Ткаченко: талановитим спортсменом, безжальним авторитетом чи жертвою епохи великих змін? "Телеграф" розповість про нього детальніше

Початок шляху: коли спорт стає лише початком

Народився Ткаченко влітку 1964 року в Темиртау, Казахстанська РСР. Рано переїхав із сім'єю до Києва, де батьки, зайняті власною кар'єрою, віддали Ігоря навчатися до спортивного інтернату. Юнаку подобався баскетбол, тренери пророкували йому чудові перспективи. Після інтернату він вступив до інституту фізкультури.

Однак мрія про велику спортивну кар'єру так і не здійснилася. Молодий хлопець потрапив у кримінальне середовище, де швидко зумів вижити та заробити авторитет.

Ігор Ткаченко в молоді роки

Становлення "Черепа"

Зв'язавшись з угрупованням Валентина Дьяченка ("Лисого"), Ткаченко завоював повагу серед людей, для яких насильство було звичним інструментом. У цьому середовищі він отримав кличку "Череп".

Після конфлікту всередині ОЗУ Череп пішов з неї зі своєю бригадою і незабаром створив самостійну структуру, унікальну за принципом – серед її членів не було судимих, більшість були спортсменами, особливо боксерами, що вселяло дисципліну та довіру.

Авторитет "Череп"

Його банда масштабно контролювала торговців, таксистів, працівниць сфери інтимних послуг і наперсточників, стягуючи "данину" практично з усього тіньового бізнесу Києва.

Міжнародна експансія

Череп швидко почав будувати відносини з іншими авторитетами, зокрема з Борисом Савлоховим ("Салоха"), але з часом сам зайняв позицію самостійного лідера. Згодом він познайомився з Семеном Могилевичем, іменитим кримінальним діячем, який займався "європейськими справами".

Череп відправив своїх людей до Угорщини, а незабаром і сам контролював там наркоторгівлю та інші види нелегального бізнесу, заробляючи більше, ніж на батьківщині. Його методи відрізнялися надзвичайною жорстокістю – за порушення правил працівницям закладів різали обличчя бритвами, щоб залякати інших.

Кримінальні війни та конфлікти

Всередині банди Черепа неодноразово спалахували змови. Спочатку він показово розправлявся з незадоволеними бійцями, а потім почалася війна з тими, хто відкололися – Київ наповнився полюванням на "відступників". Були викрадення, вбивства, лідерам довелося ховатися та створювати нові альянси.

Паралельно Череп намагався масштабувати структуру, використовуючи "інтелігентний рекет": замість кулаків все частіше в справу йшли схеми контролю бізнесу, компромати та зв'язки в силових органах. ОМОН і міліція не раз були змушені "просити вибачення" у нього після розбірок у готелі "Русь" – настільки великим був вплив Черепа.

Готель "Русь" в Києві

Тюремні роки

Угорський період закінчився арештом після перестрілки. При екстрадиції в Україну силовики інсценували прибуття авторитета через Київ, а реально завезли його через західний кордон, щоб уникнути розбірок.

За всі діяння Черепа засудили всього до 2,5 років ув'язнення – строк він відбув повністю, влаштувавши собі досить комфортні умови. Повернувшись до Києва, Череп знову зайнявся кримінальним бізнесом, але незабаром знову потрапив за ґрати – цього разу за вимагання, отримавши 8 років ув'язнення. Після помилування навесні 1997 року він активно включився у столичне життя, але остаточно став вигнанцем, якого не підтримували навіть найвпливовіші "гравці".

Офіційний спорт як фасад

Паралельно з кримінальною діяльністю Ігор Ткаченко активно брав участь у спортивному житті країни – став президентом жіночого баскетбольного клубу ТІМ-СКУФ, згодом очолив жіночу збірну України.

Команда ТІМ-СКУФ, фото 2016 року

Його клуб виграв чемпіонат у сезоні 1998/99, а сам Череп брав участь в організації Універсіади. Для багатьох колег він залишався "шанованим тренером", використовуючи спорт як офіційне прикриття для своєї справжньої діяльності.

Розв'язка

8 грудня 2001 року Ігор Ткаченко був убитий найманими вбивцями біля будинку на Срібнокільській вулиці в Дарницькому районі Києва. Причини та замовники досі не розкриті, але очевидно, що Черепу не вдалося остаточно піти зі світу криміналу та легалізуватися через спорт і бізнес.

Мигила "Черепа" на Лісовому кладовищі

Похований Ткаченко на Лісному кладовищі. Його смерть стала своєрідною рискою епохи — періоду, коли романтизоване злочинне минуле змінилося важкими війнами за тіньовий бізнес української столиці.