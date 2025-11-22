"Залежить від…" Експерт пояснив, чи припиниться рух електротранспорту через дефіцит світла

Під час введення аварійних відключень в українських містах електротранспорту доводиться зупинятися

Навіть у випадку виникнення заборгованості комунальних підприємств перед постачальником електроенергії громадський транспорт зненацька не зупиниться. Асоціація міст України спільно з Міністерством розвитку громад і територій намагається не допустити впровадження рішення НКРЕКП про можливість припинення постачання електрики боржникам, якими володіє територіальна громада.

Водночас під час аварійних відключень міський електричний транспорт з об'єктивних причин зупиняється. Про це "Телеграфу" в бліцінтерв’ю "Комуналка злетить в ціні? Експерт про виклики опалювального сезону та майбутні тарифи" розповів експерт з питань публічних (комунальних) послуг та відповідної інфраструктури Асоціації міст України Олег Гарник.

Що треба знати

Потреби електротранспорту стоять у пріоритеті

Метро, трамваї та тролейбуси неможливо під’єднати до генераторів, тому їх забезпечують централізовано

Стан української енергосистеми залишається ключовим фактором стабільної роботи транспорту

У випадку, коли існує брак електричної енергії, забезпечення нею потреб міського електричного транспорту є і буде в пріоритеті, наголосив експерт.

Наразі, за його словами, органи місцевого самоврядування докладають максимальних зусиль для забезпечення електричною енергією метро, трамваїв та тролейбусів, оскільки цей вид транспорту неможливо під'єднати до генераторів, як "стаціонарні" об'єкти.

"Але все залежить від загальнодержавної системи енергопостачання, яка зараз дуже потерпає через обстріли", — зазначив Олег Гарник, подякувавши українським енергетикам за титанічну роботу з забезпечення наших громад електроенергією.

Нагадаємо, тривалі відключення світла, які наразі діють в Україні, можуть бути скасовані вже з середини січня. Таку думку висловив "Телеграфу" експерт з енергетики Андрій Закревський.