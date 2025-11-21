Київ заллє нечистотами? Нардеп попередив про ще одну загрозу через блекаут

Імпорт електроенергії, стає дедалі дорожчим для України

Тривала відсутність електропостачання загрожує проблемами з каналізаційною системою, під загрозою навіть Київ. Україна живе в умовах регулярних відключень електроенергії через наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах нашої країни.

Що треба знати:

Українці мають розуміти реальний стан енергетики та ризики, що існують

Є загроза не лише відключень світла, але й проблем з опаленням, водопостачанням та каналізаційною системою

Нечистоти можуть затопити вулиці міст, зокрема й столиці

Про загрозу для каналізаційної системи "Телеграфу" розповів голова Конфедерації вільних профспілок України та народний депутат Михайло Волинець: Росія б’є по видобутку вугілля: в чому тактика, та як Україні допоможе уранова руда

Нардеп переконаний, що людям треба говорити правду про реальний стан справ в енергетиці. За його словами, цьогоріч промисловість спожила на 1 млрд кіловат-годин менше електроенергії, ніж у 2024 році. Водночас населення і комунальні служби тримаються на рівні попереднього року.

Волинець пояснив, що якщо енергопостачання припиниться на тривалий час, виникнуть не лише проблеми з опаленням. Під загрозою й інші системи життєзабезпечення міст.

Якщо не буде електроенергії, то будуть складнощі. Бо треба говорити не лише про тепло — без якого, звісно, важко — а й про подачу води та роботу каналізації. Інакше каналізація може затопити нечистотами вулиці міст, навіть Києва, Михайло Волинець

За його словами, Україна може імпортувати електроенергію, але вона стає дедалі дорожчою і може коштувати більше, ніж у країнах ЄС. Тим часом росіяни продовжують регулярні атаки енергетичну інфраструктуру, зокрема й у західних регіонах.

Нагадаємо, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, дав "Телеграфу" прогноз, якими будуть графіки відключень світла взимку. На його думку, температура до -10°C не вплине на ситуацію.