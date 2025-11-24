Є спеціальні коди: як "зимову тисячу" витратити на продукти в Україні

Є одна головна вимога, на яку потрібно звернути увагу, аби українці купили продовольчі товари на "Зимову підтримку"

Після старту зимової допомоги з 15 листопада українців цікавить, чи можна ці кошти використати на продукти та інші товари. Це залежить не від вивіски магазину, а від його MCC-коду, за яким банк визначає категорію торгової точки.

На що точно неможливо буде витратити 1000 гривень, так це алкоголь, тютюн, імпортні товари та покупки на АЗС. Про це пояснили у матеріалі видання "Факти".

Чи дозволені покупки продуктів на "зимову тисячу"

Витрачати 1000 гривень на їжу можна, якщо магазин має необхідний MCC-код. У постанові №1443 визначено, що під програму підпадають продовольчі заклади з кодами:

5411 — супермаркети та продуктові магазини,

— ринки та інші точки продажу продуктів.

До дозволених також належать магазини напівфабрикатів, спеціалізовані харчові крамниці, точки готової їжі та торгові автомати.

Важливо:

оплачуються лише товари українського виробництва ;

; заборонено купувати алкоголь і тютюн;

розрахуватися на АЗС не можна.

Використання коштів в "Укрпошті"

У відділеннях "Укрпошти" теж дозволено придбати українські продукти (крупи, консерви тощо).

Готівкою ці кошти не видають, за один візит можна здійснити кілька оплат. Якщо протягом трьох відвідувань частина суми лишиться невикористаною, її повернуть до бюджету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для соціально вразливих категорій населення з 15 листопада також передбачені додаткові виплати по 6500 гривень.