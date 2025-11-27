Легко вчаться і гарно звучать: найкращі віршики до Дня святого Миколая для діток 6-7 років
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Добірка простих, але милих і красивих віршів на День святого Миколая
Вже незабаром настане улюблене дитяче свято — День святого Миколая. Діти прокидаються, відразу отримують подарунки, потім йдуть до школи, де їм також вручають гостинці, а також проводяться тематичні заходи.
Саме для цього моменту й існують короткі, прості віршики. Для першачків важливі тексти, які звучатимуть ритмічно, будуть легко запам'ятовуватися, але додаватимуть святові своєї магії. Саме з таких дрібниць і виростає відчуття свята, яке ми всі так бережемо й передаємо далі.
Тому "Телеграф" підготував для вас добірку віршиків без важких слів для дітей 6-7 років. Такі тексти стають ритуалами, які діти запам'ятовують надовго.
Вірші на Миколая для дітей 6-7 років
Знаю тебе, добре знаю,
Щедрий святий Миколаю.
Чекає тебе зимова пора,
Жде з нетерпінням уся дітвора.
***
Йде до діток Миколай
Через поле, через гай
У білесенькій торбинці
Він усім несе гостинці.
***
Прокидаюсь — а в вікні
Сонце всміхнене мені.
Святий Миколай раненько встав —
Подарунок під подушку поклав.
***
Зірка в небі миготить,
Хтось до діток вже спішить.
То Миколай крізь завірюху
Несе добро у кожну руку.
***
Я старанно засинаю,
Бо чекаю Миколая.
Хай прилетить на санчатах —
І подарує усім свято.
***
Це свято раз буває в році.
Воно нікого не мине.
Бо Миколай святий із неба.
В оселю кожну зазирне.
***
Любий Отче Миколаю,
Ти усе про мене знаєш.
З висоти небес спустися,
Серця лагідно торкнися,
Буду чемна і слухняна,
Все робитиму старанно.
Раніше "Телеграф" ділився крутими ідеями подарунків на День святого Миколая. Ми зібрали сучасні і небанальні ідеї для усіх вікових категорій.