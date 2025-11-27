Легко вчаться і гарно звучать: найкращі віршики до Дня святого Миколая для діток 6-7 років

Добірка простих, але милих і красивих віршів на День святого Миколая

Вже незабаром настане улюблене дитяче свято — День святого Миколая. Діти прокидаються, відразу отримують подарунки, потім йдуть до школи, де їм також вручають гостинці, а також проводяться тематичні заходи.

Саме для цього моменту й існують короткі, прості віршики. Для першачків важливі тексти, які звучатимуть ритмічно, будуть легко запам'ятовуватися, але додаватимуть святові своєї магії. Саме з таких дрібниць і виростає відчуття свята, яке ми всі так бережемо й передаємо далі.

Тому "Телеграф" підготував для вас добірку віршиків без важких слів для дітей 6-7 років. Такі тексти стають ритуалами, які діти запам'ятовують надовго.

Вірші на Миколая для дітей 6-7 років

Знаю тебе, добре знаю,

Щедрий святий Миколаю.

Чекає тебе зимова пора,

Жде з нетерпінням уся дітвора.

***

Йде до діток Миколай

Через поле, через гай

У білесенькій торбинці

Він усім несе гостинці.

***

Прокидаюсь — а в вікні

Сонце всміхнене мені.

Святий Миколай раненько встав —

Подарунок під подушку поклав.

***

Зірка в небі миготить,

Хтось до діток вже спішить.

То Миколай крізь завірюху

Несе добро у кожну руку.

Дитина розповідає вірш. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

***

Я старанно засинаю,

Бо чекаю Миколая.

Хай прилетить на санчатах —

І подарує усім свято.

***

Це свято раз буває в році.

Воно нікого не мине.

Бо Миколай святий із неба.

В оселю кожну зазирне.

***

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

